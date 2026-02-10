0 800 307 555
Капитализация техногигантов упала на $1 трлн из-за рекордных расходов на искусственный интеллект

Рынок технологий переживает резкое изменение настроений. На фоне беспрецедентных инвестиций в искусственный интеллект капитализация ведущих технологических компаний сократилась более чем на $1 триллион. Инвесторы все более критично оценивают масштаб расходов и все чаще задают вопрос: когда миллиардные вложения в AI начнут приносить реальный финансовый результат.
Об этом пишет Android Headlines.

$700 млрд на AI — новая реальность для техногигантов

По оценкам аналитиков, в 2026 году четыре технологических гиганта — Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta совокупно потратят почти $700 млрд на развитие AI-инфраструктуры.
Для сравнения, это больше годового ВВП таких стран, как Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты. Основные средства направляются на закупку высокопроизводительных чипов, строительство дата-центров и развитие собственных AI-платформ.
Компании, годами считавшиеся генераторами стабильного денежного потока, теперь фактически реинвестируют доходы в технологическую гонку без четко определенных сроков окупаемости.

Amazon

Больнее всего рынок отреагировал на планы Amazon. Компания заявила о намерении довести капитальные расходы до $200 млрд, что превысило ожидания аналитиков более чем на $50 млрд.
После этого акции Amazon резко упали. Эксперты прогнозируют, что в текущем году компания может столкнуться с отрицательным свободным денежным потоком до $28 млрд. Дополнительно Amazon подала документы в SEC, открывающие возможность привлечения капитала из-за долговых обязательств или размещения акций, это дает сигнал, что затраты на AI начинают давить даже на гигантов.

Alphabet и Meta

Для Alphabet ситуация выглядит более тревожно. Аналитики предполагают, что свободный денежный поток компании может сократиться до 90%, поскольку Google вынуждена вкладывать огромные ресурсы в адаптацию поиска и YouTube к интернету в виде чата.
Meta также испытывает радикальную трансформацию. Модели аналитиков уже закладывают негативный поток денег в 2027—2028 годах — беспрецедентную ситуацию для компании, которая долгое время имела избыток наличных денег и одну из самых высоких маржинальностей в отрасли.
Даже Microsoft, демонстрирующая более сдержанный подход к инвестициям, потеряла около 17% стоимости акций, поскольку рынок взвешивает риски AI-гонок.

Apple

На этом фоне Apple выглядит как исключение. Компания значительно ограничивает капитальные затраты по сравнению с конкурентами и не участвует в агрессивной гонке дата-центров.
Рынок отреагировал положительно: акции Apple выросли на фоне высокого спроса на iPhone. В настоящее время инвесторы вознаграждают компанию за осторожную финансовую политику и фокус на прибыльности, а не на масштабных, но рискованных AI-ставках.

Инвесторы разделились на два лагеря

Сегодня инвесторы все четче делятся на два противоположных лагеря. Оптимисты считают, что миллиардные вложения формируют долгосрочное конкурентное преимущество, которое в перспективе может принести триллионы долларов дохода и закрепить доминирование техногигантов на десятилетие вперед.
Скептики говорят о «бинарной ставке», где акционерный капитал может быть потерян, если AI-бум окажется переоцененным или окупаемость инвестиций затянется на годы.
ИИ
Payment systems