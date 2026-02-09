Stories в Telegram доступны для всех пользователей
В Telegram был запущен формат Stories для всех пользователей.
Еще в июне 2023 года Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram. Соответствующее обновление для мессенджера появилось вечером 20 июля. Однако тогда функция была доступна владельцам Premium. Для просмотра публикаций такого ограничения не было.
В сообщении по случаю 10-летия мессенджера Павел Дуров тогда сообщил, что фичу сделают доступной для всех. Не прошло и 3 лет — возможность публикации Stories расширили на всех пользователей.
Как воспользоваться
- Обновить приложение.
- Открыть Telegram и нажать на значок (+) в верхней части приложения — рядом с кнопкой «Написать сообщение».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что мессенджер Telegram представил первое обновление в 2026 году, добавив несколько функций, в том числе на основе искусственного интеллекта.
