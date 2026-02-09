0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Stories в Telegram доступны для всех пользователей

Технологии&Авто
12
Stories в Telegram доступны для всех пользователей
Stories в Telegram доступны для всех пользователей
В Telegram был запущен формат Stories для всех пользователей.
Еще в июне 2023 года Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram. Соответствующее обновление для мессенджера появилось вечером 20 июля. Однако тогда функция была доступна владельцам Premium. Для просмотра публикаций такого ограничения не было.
Читайте также
В сообщении по случаю 10-летия мессенджера Павел Дуров тогда сообщил, что фичу сделают доступной для всех. Не прошло и 3 лет — возможность публикации Stories расширили на всех пользователей.

Как воспользоваться

  1. Обновить приложение.
  2. Открыть Telegram и нажать на значок (+) в верхней части приложения — рядом с кнопкой «Написать сообщение».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что мессенджер Telegram представил первое обновление в 2026 году, добавив несколько функций, в том числе на основе искусственного интеллекта.
По материалам:
vctr.media
Telegram
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems