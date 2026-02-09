0 800 307 555
Какие автомобили чаще всего ввозятся в Украину

Технологии&Авто
20
Volkswagen became the most popular imported brand
Volkswagen became the most popular imported brand
В прошлом году в Украину было ввезено 444 860 транспортных средств. Это на 17% больше, чем в 2024 году, но все еще примерно на треть меньше, чем до полномасштабной войны — в 2021 году.
Об этом сообщает Опендатабот.

Рынок подержанных авто остается доминирующим

Украина продолжает оставаться рынком машин с пробегом. Более 70% всего импорта в прошлом году составляли подержанные авто.
Средний возраст ввозимого транспорта не изменился — 9 лет. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 11 лет.
Какие автомобили чаще всего ввозятся в Украину

Раритеты на дорогах

Среди импортируемого транспорта встречались и настоящие раритеты. Самым старым стал мопед Honda Monkey 1967 года, а среди автомобилей — Chevrolet Corvette 1971 года.
Даже среди электромобилей есть свои «ветераны»: самому старому Peugeot iOn — 15 лет.

Бум на электроавто перед возобновлением налогов

В преддверии возобновления налогов на импорт электрокаров спрос на них существенно вырос. Каждый четвертый автомобиль, ввезенный в прошлом году, был электрическим.
По количеству импорта электромобили обошли дизельные автомобили:
  • электрокары — 109 309,
  • дизельные — 94 014.
Впрочем, лидерство сохранили бензиновые машины — 195 059 авто.
Показательно, что из 504 люксовых авто, подвергшихся налогу на роскошь, половина также была электрической.

Самые популярные бренды и модели

Наиболее востребованным брендом в целом стал Volkswagen. Он лидировал в 20 областях Украины. Впрочем, были и исключения:
  • Одесская область — BMW,
  • Черниговская и Донецкая — Renault,
  • Херсонская — мото-бренд Spark.
Самой популярной импортируемой моделью года стала Tesla Model Y.
Если смотреть только на электромобили, картина еще более четкая: Tesla — бренд № 1 в 22 регионах. Она уступила только:
  • Volkswagen — в Закарпатской области,
  • BYD — в Сумской.

Где регистрировали больше всего авто

Почти каждое пятое ввезенное транспортное средство было зарегистрировано в Киеве — 80 425 авто. Далее следуют:
  • Львовская область — 51 730,
  • Киевская — 28 179,
  • Днепропетровская — 26 311,
  • Ровенская — 23 608.
Какие автомобили чаще всего ввозятся в Украину
Ранее мы сообщали, что седан Toyota Camry давно зарекомендовал себя прежде всего благодаря надежности, однако исследования показали, что на рынке есть еще более «живучие» авто.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныЛегковые автомобилиПодержанные авто
