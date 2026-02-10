ЕС будет конфисковывать автомобили, ввезенные из россии с нарушениями 10.02.2026, 00:53 — Технологии&Авто

В феврале 2026 года юридическая петля вокруг подсанкционного имущества граждан рф в Европе затянулась окончательно. Суд Европейского Союза (CJEU) вынес прецедентное решение, подтверждающее не только право национальных таможенных органов изымать автомобили с российской регистрацией, но и фактически делает их пребывание на территории блока невозможным.

Об этом пишет «Автотема».

Это решение стало ответом на запрос Финансового суда Дюссельдорфа и иск гражданина рф, пытавшегося обжаловать действия немецкой таможни. Теперь «серых зон» больше не осталось: закон на стороне конфискации.

Суть решения

Главный аргумент защиты автовладельцев базировался на том, что транспорт использовался для «личных нужд», а не для коммерческой выгоды россии. Однако Суд ЕС в Люксембурге отклонил эту логику:

Статус товара: Согласно регламенту Совета ЕС № 833/2014, легковые автомобили подпадают под перечень товаров, которые приносят значительный доход россии. Суд постановил, что ограничения касаются всех предметов из санкционного списка, независимо от того, ввозит их бизнес или частное лицо.

Сам факт ввоза — уже нарушение: Для применения ограничительных мер достаточно лишь факта пересечения границы или попытки регистрации авто, ввезенного с нарушением эмбарго.

Кто в зоне риска

Решение суда четко разграничивает сроки «легальности»:

Ввезенные до 19 декабря 2023 года: Такие авто могут быть зарегистрированы в ЕС только при условии, что их ввоз на тот момент не нарушал действующих тогда санкционных актов. Новый импорт: Любая попытка ввезти авто из рф после этой даты или зарегистрировать его без надлежащих разрешений теперь автоматически приводит к отказу в оформлении и конфискации.

Германия уже давно стала лидером в «охоте» на российские номера, и нынешнее судебное решение развязывает руки таможенникам по всему ЕС:

Отказ в регистрации: Даже если лицо имеет разрешение на проживание в стране ЕС, зарегистрировать привезенное из россии подержанное авто легально невозможно.

Таможенный арест: Таможенные органы имеют право изымать транспортные средства прямо на дорогах или при попытке пересечения границы.

Передача Украине: Латвия и Литва уже имеют опыт передачи конфискованных у нарушителей (в том числе нетрезвых водителей) автомобилей для нужд ВСУ. Решение Суда ЕС открывает путь к тому, чтобы и подсанкционные российские автомобили массово отправлялись на фронт как гуманитарная или военная помощь.

Для автовладельцев на российских номерах в Европе осталось два пути: либо срочно вывозить транспорт за пределы ЕС (если это еще возможно), либо готовиться к тому, что их собственность рано или поздно пополнит автопарк украинских защитников.

Автотема По материалам:

