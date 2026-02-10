0 800 307 555
ЕС будет конфисковывать автомобили, ввезенные из россии с нарушениями

В феврале 2026 года юридическая петля вокруг подсанкционного имущества граждан рф в Европе затянулась окончательно. Суд Европейского Союза (CJEU) вынес прецедентное решение, подтверждающее не только право национальных таможенных органов изымать автомобили с российской регистрацией, но и фактически делает их пребывание на территории блока невозможным.
Это решение стало ответом на запрос Финансового суда Дюссельдорфа и иск гражданина рф, пытавшегося обжаловать действия немецкой таможни. Теперь «серых зон» больше не осталось: закон на стороне конфискации.

Суть решения

Главный аргумент защиты автовладельцев базировался на том, что транспорт использовался для «личных нужд», а не для коммерческой выгоды россии. Однако Суд ЕС в Люксембурге отклонил эту логику:
  • Статус товара: Согласно регламенту Совета ЕС № 833/2014, легковые автомобили подпадают под перечень товаров, которые приносят значительный доход россии. Суд постановил, что ограничения касаются всех предметов из санкционного списка, независимо от того, ввозит их бизнес или частное лицо.
  • Сам факт ввоза — уже нарушение: Для применения ограничительных мер достаточно лишь факта пересечения границы или попытки регистрации авто, ввезенного с нарушением эмбарго.

Кто в зоне риска

Решение суда четко разграничивает сроки «легальности»:
  1. Ввезенные до 19 декабря 2023 года: Такие авто могут быть зарегистрированы в ЕС только при условии, что их ввоз на тот момент не нарушал действующих тогда санкционных актов.
  2. Новый импорт: Любая попытка ввезти авто из рф после этой даты или зарегистрировать его без надлежащих разрешений теперь автоматически приводит к отказу в оформлении и конфискации.
Германия уже давно стала лидером в «охоте» на российские номера, и нынешнее судебное решение развязывает руки таможенникам по всему ЕС:
  • Отказ в регистрации: Даже если лицо имеет разрешение на проживание в стране ЕС, зарегистрировать привезенное из россии подержанное авто легально невозможно.
  • Таможенный арест: Таможенные органы имеют право изымать транспортные средства прямо на дорогах или при попытке пересечения границы.
  • Передача Украине: Латвия и Литва уже имеют опыт передачи конфискованных у нарушителей (в том числе нетрезвых водителей) автомобилей для нужд ВСУ. Решение Суда ЕС открывает путь к тому, чтобы и подсанкционные российские автомобили массово отправлялись на фронт как гуманитарная или военная помощь.
Для автовладельцев на российских номерах в Европе осталось два пути: либо срочно вывозить транспорт за пределы ЕС (если это еще возможно), либо готовиться к тому, что их собственность рано или поздно пополнит автопарк украинских защитников.
