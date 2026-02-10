Hyundai за полтора года покажет 5 электрифицированных моделей для Европы Сегодня 03:29 — Технологии&Авто

Первой новинкой станет электрический хэтчбек Ioniq 3, дебютирующий в апреле

В течение следующих 18 месяцев Hyundai выпустит в Европе пять новых электрифицированных моделей, включая три небольших автомобиля. Известно, что первой новинкой станет электрический хэтчбек Ioniq 3, дебют которого состоится в апреле.

Корейская компания подтвердила, что два месяца спустя на Неделе дизайна в Милане в Италии представит свой новый электрический хэтчбек. Ожидается, что производство модели начнется на заводе Hyundai в Измите, Турция, в конце лета.

Электрификация модельного ряда

По словам представителей бренда, Ioniq 3 — это одна из пяти новых электрифицированных моделей, которую Hyundai планирует выпустить к середине 2027 года. Hyundai также работает над значительно обновленным хэтчбеком i30, который станет альтернативой одноклассникам бензина в этом сегменте.

Новые модели появляются в рамках стремления Hyundai полностью электрифицировать свою линейку до конца этого года, согласно тому, что компания называет «амбициями рынка ЕС в отношении электромобилей».

Прогнозы продаж

Ксавье Мартине, генеральный директор компании в Европе, сказал Autocar, что автопроизводитель в течение следующих нескольких лет делает ставку на гибриды и электромобили.

По его словам, около 80% европейских моделей Hyundai предлагают электрифицированный силовой агрегат, и компания планирует увеличить этот показатель до 100% к 2027 году. По прогнозам топ-менеджера, европейские показатели продаж Hyundai останутся стабильными в следующем году, прежде чем значительно возрасти в 2027 году благодаря появлению новых моделей.

Autogeek По материалам:

