Как формируется тариф на зарядку электромобилей

Цены на зарядку электрокаров отличаются даже в пределах одного города

Рост стоимости зарядки электромобилей в последнее время стал неприятной неожиданностью для многих водителей. Впрочем, за этими изменениями стоит немаловажный момент, который часто остается без внимания: конечную цену формирует не приложение и не платформа, а владелец конкретной зарядной станции.

Объяснение принципов ценообразования опубликовал в Facebook учредитель одной из платформ зарядной инфраструктуры Сергей Вельчев.

Часть станций действительно принадлежит самой компании как оператору CPO и за них ответственность прямая. Но большинство зарядок на платформе находятся в управлении независимых операторов, которые сами считают себестоимость и принимают тарифные решения. Именно поэтому цены могут существенно отличаться даже в пределах одного города — такова логика рынка.

Из чего состоит тариф на зарядку

Основа любого тарифа — цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) плюс тариф на распределение.

Типичный пример:

РСВ — около 16 грн/кВт·ч

Распределение — примерно 2,75 грн/кВт·ч

Итого без НДС — 18,75 грн

С НДС 20% - уже около 22,5 грн/кВт·ч

Так, цена РСВ может быть ниже в отдельные часы, но в кризисные и дефицитные периоды рынок обычно держится на верхних уровнях. Важно и то, что оператор получает финальный счет уже постфактум, в начале следующего месяца. Поэтому либо закладывается страховой запас, либо тариф затем резко корректируется.

Потери и КПД DC-станций

Для скоростных DC-станций существуют неизбежные потери преобразования и передачи энергии. В среднем — около 10%.

Фактически это означает: 22,5 грн/0,9 ≈ 25 грн/кВт·ч себестоимости

Зимой потери могут быть еще выше из-за холодных батарей, подогрева систем и более низкой эффективности зарядки.

Аренда локации

Зарядка не «висит в воздухе». Место расположения стоит денег:

паркинги,

ТРЦ,

АЗС,

частные территории.

В среднем аренда прибавляет 1,5−2 грн/кВт·ч.

Следовательно, уже 26,5−27 грн.

Платежи и биллинг

Банковский эквайринг, платежные сервисы и комиссии по обработке транзакций в типовой конфигурации могут тянуть до 10%.

В такой модели тариф «в ноль» (без прибыли оператора) выходит на уровне 29−30 грн/кВт·ч.

Маржа и реальный тариф

Далее оператор добавляет свою маржу — обычно 10−15%. Это:

сервис и поддержка,

ремонты,

инвестиции,

риски,

развитие сети.

В итоге экономически обоснованный тариф для клиента формируется в диапазоне 32−34 грн/кВт·ч.

Отдельно следует учитывать операторов, работающих в кредит: оборудование, подключение мощности, монтаж. Проценты за финансирование также прямо ложатся в тариф.

