Как формируется тариф на зарядку электромобилей
Рост стоимости зарядки электромобилей в последнее время стал неприятной неожиданностью для многих водителей. Впрочем, за этими изменениями стоит немаловажный момент, который часто остается без внимания: конечную цену формирует не приложение и не платформа, а владелец конкретной зарядной станции.
Объяснение принципов ценообразования опубликовал в Facebook учредитель одной из платформ зарядной инфраструктуры Сергей Вельчев.
Часть станций действительно принадлежит самой компании как оператору CPO и за них ответственность прямая. Но большинство зарядок на платформе находятся в управлении независимых операторов, которые сами считают себестоимость и принимают тарифные решения. Именно поэтому цены могут существенно отличаться даже в пределах одного города — такова логика рынка.
Из чего состоит тариф на зарядку
Основа любого тарифа — цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) плюс тариф на распределение.
Типичный пример:
- РСВ — около 16 грн/кВт·ч
- Распределение — примерно 2,75 грн/кВт·ч
- Итого без НДС — 18,75 грн
- С НДС 20% - уже около 22,5 грн/кВт·ч
Так, цена РСВ может быть ниже в отдельные часы, но в кризисные и дефицитные периоды рынок обычно держится на верхних уровнях. Важно и то, что оператор получает финальный счет уже постфактум, в начале следующего месяца. Поэтому либо закладывается страховой запас, либо тариф затем резко корректируется.
Потери и КПД DC-станций
Для скоростных DC-станций существуют неизбежные потери преобразования и передачи энергии. В среднем — около 10%.
Фактически это означает: 22,5 грн/0,9 ≈ 25 грн/кВт·ч себестоимости
Зимой потери могут быть еще выше из-за холодных батарей, подогрева систем и более низкой эффективности зарядки.
Аренда локации
Зарядка не «висит в воздухе». Место расположения стоит денег:
- паркинги,
- ТРЦ,
- АЗС,
- частные территории.
В среднем аренда прибавляет 1,5−2 грн/кВт·ч.
Следовательно, уже 26,5−27 грн.
Платежи и биллинг
Банковский эквайринг, платежные сервисы и комиссии по обработке транзакций в типовой конфигурации могут тянуть до 10%.
В такой модели тариф «в ноль» (без прибыли оператора) выходит на уровне 29−30 грн/кВт·ч.
Читайте также
Маржа и реальный тариф
Далее оператор добавляет свою маржу — обычно 10−15%. Это:
- сервис и поддержка,
- ремонты,
- инвестиции,
- риски,
- развитие сети.
В итоге экономически обоснованный тариф для клиента формируется в диапазоне 32−34 грн/кВт·ч.
Отдельно следует учитывать операторов, работающих в кредит: оборудование, подключение мощности, монтаж. Проценты за финансирование также прямо ложатся в тариф.
Поделиться новостью
Также по теме
Как формируется тариф на зарядку электромобилей
OpenAI может запустить соцсеть с биометрической проверкой пользователей
LG ввела подписку на свои телевизоры и мониторы
В Италии создали аналоговый процессор, обещающий революцию в робототехнике
Рынок подержанных автомобилей в 2026 году: чего ожидать
Tesla прекратит выпуск двух культовых авто