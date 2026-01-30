Apple планирует оснастить iPhone 18 Pro поддержкой Starlink
Издание The Information сообщает , что Apple ведет переговоры со SpaceX об использовании сети спутников Starlink для обеспечения прямого подключения к мобильной связи для будущих моделей iPhone 18 Pro.
Как это работает сейчас
Apple полагается на спутниковую связь Globalstar и позволяет своим пользователям связываться со службами экстренной помощи и близкими контактами даже вне покрытия сотовых сетей и Wi-Fi.
Что в планах
Источник сообщил, что если переговоры принесут успех, прямое подключение к спутникам Starlink не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования. Это станет возможным благодаря сотрудничеству SpaceX с производителями чипов и интеграции технологий спутниковой связи непосредственно в смартфоны.
Ранее сообщалось, что Apple ведет работу над значительным расширением функциональности в области спутниковой связи и поддержкой технологии 5G-NTN, позволяющей сотовым вышкам полагаться на спутники для расширения покрытия.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple планирует оснастить iPhone 18 Pro поддержкой Starlink
Chrome с искусственным интеллектом: Google раскрыл революционное обновление с Gemini 3
Как формируется тариф на зарядку электромобилей
OpenAI может запустить соцсеть с биометрической проверкой пользователей
LG ввела подписку на свои телевизоры и мониторы
В Италии создали аналоговый процессор, обещающий революцию в робототехнике