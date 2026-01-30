0 800 307 555
ру
Apple планирует оснастить iPhone 18 Pro поддержкой Starlink

Технологии&Авто
18
Вероятно, будущие iPhone будут иметь прямое подключение к Starlink
Издание The Information сообщает , что Apple ведет переговоры со SpaceX об использовании сети спутников Starlink для обеспечения прямого подключения к мобильной связи для будущих моделей iPhone 18 Pro.

Как это работает сейчас

Apple полагается на спутниковую связь Globalstar и позволяет своим пользователям связываться со службами экстренной помощи и близкими контактами даже вне покрытия сотовых сетей и Wi-Fi.

Что в планах

Источник сообщил, что если переговоры принесут успех, прямое подключение к спутникам Starlink не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования. Это станет возможным благодаря сотрудничеству SpaceX с производителями чипов и интеграции технологий спутниковой связи непосредственно в смартфоны.
Ранее сообщалось, что Apple ведет работу над значительным расширением функциональности в области спутниковой связи и поддержкой технологии 5G-NTN, позволяющей сотовым вышкам полагаться на спутники для расширения покрытия.
iLenta
StarlinkAppleiPhone
