Apple планирует оснастить iPhone 18 Pro поддержкой Starlink Сегодня 05:47 — Технологии&Авто

Вероятно, будущие iPhone будут иметь прямое подключение к Starlink

Издание The Information сообщает , что Apple ведет переговоры со SpaceX об использовании сети спутников Starlink для обеспечения прямого подключения к мобильной связи для будущих моделей iPhone 18 Pro.

Как это работает сейчас

Apple полагается на спутниковую связь Globalstar и позволяет своим пользователям связываться со службами экстренной помощи и близкими контактами даже вне покрытия сотовых сетей и Wi-Fi.

Что в планах

Источник сообщил, что если переговоры принесут успех, прямое подключение к спутникам Starlink не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования. Это станет возможным благодаря сотрудничеству SpaceX с производителями чипов и интеграции технологий спутниковой связи непосредственно в смартфоны.

Ранее сообщалось, что Apple ведет работу над значительным расширением функциональности в области спутниковой связи и поддержкой технологии 5G-NTN, позволяющей сотовым вышкам полагаться на спутники для расширения покрытия.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.