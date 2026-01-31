Apple рекомендует «правило 95%»: как снизить износ батареи iPhone 31.01.2026, 00:17 — Технологии&Авто

В Apple рассказали, как правильно заряжать iPhone

В Apple советуют не доводить заряд iPhone до 100% - остановка на уровне около 95% помогает сохранить аккумулятор.

По данным компании, зарядка смартфона до 100% ускоряет износ литий-ионного аккумулятора, создавая химическое и механическое напряжение внутри батарейки. Это особенно заметно через 1−2 года активной эксплуатации устройства.

Что такое «правило 95%»

Apple рекомендует не доводить заряд iPhone до 100 процентов, а останавливать зарядку примерно на уровне 95%. Такой простой трюк помогает снизить износ батареи и увеличить ее долговечность без заметного ухудшения автономности.

Компания также подчеркивает важность использования официальных сертифицированных зарядных устройств, поскольку дешевые «китайские» адаптеры и кабели могут не соответствовать стандартам безопасности — вплоть до риска возгорания или повреждения устройства.

Apple также внедрила функцию Optimized Battery Charging в iOS — она автоматически замедляет зарядку, когда айфон достигает высоких уровней, чтобы сохранить здоровье аккумулятора.

С помощью ИИ она изучает пользовательские привычки и дозаряжает телефон до 100% непосредственно перед использованием.

Таким образом, если вы хотите, чтобы батарея вашего iPhone прослужила как можно дольше и работала более стабильно, избегайте постоянной зарядки до 100% и соблюдайте правила 95% при зарядке устройства.

