OpenAI может запустить соцсеть с биометрической проверкой пользователей 30.01.2026

World развивает компания Tools for Humanity, основанная и возглавляемая CEO OpenAI Сэмом Альтманом.

Компания OpenAI находится на раннем этапе разработки собственной социальной сети, главной идеей которой может стать радикальное сокращение бот-активности благодаря биометрической проверке пользователей.

Об этом сообщили Forbes осведомленные с ситуацией источники.

По их словам, концепция платформы формируется вокруг задачи создать пространство «только для реальных людей».

Какие способы верификации рассматривают

Команда разработки небольшая — менее 10 человек. Среди вариантов подтверждения личности рассматривают «доказательство личности» через Face ID от Apple или устройство World Orb — сканер радужки глаза, создающий уникальный цифровой идентификатор.

Такой подход, по замыслу, позволил бы гарантировать, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, а не бот. В то же время правозащитники в сфере конфиденциальности уже неоднократно предупреждали о рисках биометрической идентификации, ведь данные радужки неизменны и могут представлять угрозу в случае утечки.

Возможна интеграция с продуктами OpenAI

Пока неизвестно, как новая соцсеть будет интегрироваться с текущими продуктами OpenAI, но источники предполагают, что пользователи смогут создавать контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ) — изображения и видео, подобно возможностям ChatGPT и Sora.

Сроки запуска не определены, а концепция может существенно измениться.

В OpenAI от комментариев отказались.

В издании отметили, что соцсети годами страдают от бот-аккаунтов, имитирующих человеческую активность — от манипуляций с криптовалютными ценами до искусственной раскрутки ненависти и дезинформации. Особенно остро эта проблема проявлялась на платформе X (бывшая Twitter).

Если OpenAI запустит соцсеть, ей придется конкурировать с X, Instagram, TikTok, Threads и Bluesky. При этом крупные платформы уже активно интегрируют генеративный ИИ.

