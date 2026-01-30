0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI может запустить соцсеть с биометрической проверкой пользователей

Технологии&Авто
8
World развивает компания Tools for Humanity, основанная и возглавляемая CEO OpenAI Сэмом Альтманом.
World развивает компания Tools for Humanity, основанная и возглавляемая CEO OpenAI Сэмом Альтманом.
Компания OpenAI находится на раннем этапе разработки собственной социальной сети, главной идеей которой может стать радикальное сокращение бот-активности благодаря биометрической проверке пользователей.
Об этом сообщили Forbes осведомленные с ситуацией источники.
По их словам, концепция платформы формируется вокруг задачи создать пространство «только для реальных людей».

Какие способы верификации рассматривают

Команда разработки небольшая — менее 10 человек. Среди вариантов подтверждения личности рассматривают «доказательство личности» через Face ID от Apple или устройство World Orb — сканер радужки глаза, создающий уникальный цифровой идентификатор.
World развивает компания Tools for Humanity, основанная и возглавляемая CEO OpenAI Сэмом Альтманом.
Такой подход, по замыслу, позволил бы гарантировать, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, а не бот. В то же время правозащитники в сфере конфиденциальности уже неоднократно предупреждали о рисках биометрической идентификации, ведь данные радужки неизменны и могут представлять угрозу в случае утечки.

Возможна интеграция с продуктами OpenAI

Пока неизвестно, как новая соцсеть будет интегрироваться с текущими продуктами OpenAI, но источники предполагают, что пользователи смогут создавать контент с помощью искусственного интеллекта (ИИ) — изображения и видео, подобно возможностям ChatGPT и Sora.
Сроки запуска не определены, а концепция может существенно измениться.
В OpenAI от комментариев отказались.
В издании отметили, что соцсети годами страдают от бот-аккаунтов, имитирующих человеческую активность — от манипуляций с криптовалютными ценами до искусственной раскрутки ненависти и дезинформации. Особенно остро эта проблема проявлялась на платформе X (бывшая Twitter).
Если OpenAI запустит соцсеть, ей придется конкурировать с X, Instagram, TikTok, Threads и Bluesky. При этом крупные платформы уже активно интегрируют генеративный ИИ.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems