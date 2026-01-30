LG ввела подписку на свои телевизоры и мониторы 30.01.2026, 00:28 — Технологии&Авто

LG Flex работает как аренда бытовой электроники с фиксированным ежемесячным платежом.

Британское подразделение LG запустило сервис LG Flex — модель, по которой технику можно не покупать, а арендовать за ежемесячную плату. В долгосрочной перспективе такая подписка часто выходит дороже обычной покупки, поэтому больше подходит тем, кому устройство нужно ненадолго или кто любит часто обновлять технику.

Об этом пишет Ars Technica.

Что предлагает LG Flex и кому это может быть выгодно

LG Flex работает как аренда бытовой электроники с фиксированным ежемесячным платежом. В рамках программы пользователям доступны телевизоры, мониторы, колонки и саундбары, а для снижения суммы платежа можно выбрать контракт на один, два или три года.

По истечении срока подписки клиент может продлить аренду, заменить устройство другим или вернуть технику. Отдельно оплачивается демонтаж и упаковка арендованного телевизора — это будет стоить около 69 долларов.

LG также обещает не наказывать за типичные следы использования вроде царапин, мелких вмятин или изменений покрытия. В то же время, за серьезные повреждения придется платить по тарифам, прописанным в договоре, а по желанию можно оформить страхование у партнеров компании.

На примере телевизоров видно, как быстро аренда может перекрыть розничную цену. 85-дюймовый LG B5 2025 на официальном сайте оценивают в 3 515 долларов: месячная подписка для него составляет 382 доллара, а по контракту на три года — 128 долларов в месяц. В первом варианте полная стоимость перекрывается уже примерно за девять месяцев, во втором — за 27 месяцев.

Самым доступным устройством LG Flex стала 3.1.1-канальная звуковая панель 2024 года с поддержкой Dolby Atmos. В рознице она стоит 827 долларов, а аренда в зависимости от срока контракта составляет от 30 до 105 долларов в месяц.

Отдельно компания предлагает программу рассрочки, которая по подсчетам оказывается еще менее выгодной. В итоге сервис аренды будет интересен прежде всего тем, кому техника нужна на короткий период, или для пользователей, которые хотят регулярно обновлять устройства.

Пока что LG Flex работает только в Великобритании, хотя в прошлом году производитель уже тестировал подобную модель в Сингапуре и Малайзии.

