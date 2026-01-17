0 800 307 555
Почему не стоит заряжать смартфон от ноутбука

Заряжать смартфон или другие гаджеты от USB порта ноутбука кажется удобным, но на практике это почти всегда означает долгое ожидание и лишние потери энергии. Такой способ подзарядки еще быстрее разряжает сам ноутбук, особенно если он работает от батареи.
Об этом пишет HowToGeek.

Почему ноутбук — плохое «зарядное устройство»

Самая простая причина — ограничение мощности USB-портов. Не важно, сколько энергии потребляет ноутбук или стационарный ПК: отдача через USB часто небольшая, поэтому зарядка идет медленно.
Кроме того, поведение зарядки может меняться, когда ноутбук переходит в сон или выключается, а если он не подключен к розетке, подзарядка другого устройства заметно быстрее съедает батарею и сокращает время автономной работы.
Особенно это ощутимо на USB-A: типичные значения для таких портов часто находятся в диапазоне от примерно 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон от этого зарядится, но медленно.
USB-C способен на большее, однако без USB Power Delivery обычно максимум примерно в 15 Вт, а многие ноутбуки не работают как «настенный» адаптер, который при быстрой зарядке подает несколько режимов напряжения.
Для быстрой зарядки важно, чтобы его поддерживали и источник питания, и само устройство, и кабель — например, Apple прямо привязывает быструю зарядку iPhone к USB-C адаптеру с поддержкой USB-PD.
С периферией ситуация похожая. Большинство проводных устройств в общем-то укладываются в стандартные USB-лимиты, но беспроводные гаджеты с аккумуляторами часто заряжаются от ноутбука дольше, чем от обычного адаптера в розетке.

Что выбрать взамен

Самый простой выход — пользоваться тем, что создано именно для зарядки. Компактный настенный USB-C PD адаптер закроет потребности большинства телефонов, а быстрый зарядный блок уместен, если ваши устройства его поддерживают.
Избыточная «мощность в запасе» не вредит совместимым гаджетам: они просто берут столько, сколько могут.
Если же другого выхода нет и нужно зарядить «здесь и сейчас», логика проста: сначала подключите ноутбук к сети, чтобы меньше истощать его батарею, и по возможности используйте USB-C вместо USB-A — он часто дает немного больше.
Лучше не подключать несколько устройств одновременно, а во время зарядки смартфона не нагружайте его лишними действиями, чтобы не растягивать процесс.
По материалам:
Novyny.live
