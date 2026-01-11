0 800 307 555
LG Electronics разработала ноутбук с батареей на 27 часов

Технологии&Авто
17
Южнокорейская компания LG Electronics разработала новый ноутбук LG Gram Pro AI 2026 года.
Об этом сообщает Yonhap.

Что известно о новом ноутбуке LG Electronics

В компании проинформировали, что серия ноутбуков Gram Pro использует материал следующего поколения под названием Аэроминум (торговая марка для алюминиевых материалов), широко применяемый в аэрокосмической промышленности.
LG Gram Pro AI 2026 с 40,6-сантиметровым экраном весит 1199 г.
Одна из ключевых его функций — My Archive создает персональную базу данных из файлов, хранящихся на компьютере пользователя, для обеспечения поиска и ответов, сгенерированных искусственным интеллектом.
Кроме этого, устройство оснащено аккумулятором с емкостью 77 Вт в час, что обеспечивает до 27 часов работы на одном заряде.
Благодаря 30-минутной быстрой зарядке ноутбук можно использовать более девяти часов.
В компании также сообщили, что устройство будет оснащено EXAONE 3.5, большой языковой моделью, разработанной собственным исследовательским подразделением искусственного интеллекта.
LG Electronics планирует выпустить на внутреннем рынке семь новых моделей ноутбуков серии LG Gram, включая LG Gram Pro AI, LG Gram Pro 360 AI и LG Grambook AI.
По материалам:
Укрінформ
