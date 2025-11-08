Apple готовится представить первый «бюджетный» ноутбук

0 800 307 555
Компания Apple готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков, разрабатывая «бюджетную» версию своего ноутбука Mac.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Что известно о «бюджетном» Mac

По словам источников, новое устройство, созданное для студентов, бизнесов и обычных пользователей, будет ориентировано на людей, преимущественно просматривающих вебстраницы, работающих с документами или занимающихся незначительным редактированием медиафайлов.
Работая над «бюджетным» ноутбуком, Apple также ориентируется на потенциальных покупателей iPad, которые могут отдать предпочтение традиционному ноутбуку.
В настоящее время проект под кодовым названием J700 активно тестируется в Apple и находится на ранних этапах производства с иностранными поставщиками.
По словам собеседников, компания из Купертино планирует запустить его в первой половине следующего года.
Спикер Apple отказался от комментариев.
Отмечается, что выпуск «бюджетного» ноутбука станет стратегическим сдвигом для компании, традиционно сосредотачивающейся на устройствах премиум-класса со значительной маржой доходов.
Ранее компания пообещала не гоняться за увеличением доли рынка посредством предложений устройств более низкого класса.
По материалам:
Укрінформ
