Apple готовится представить первый «бюджетный» ноутбук 08.11.2025, 06:15 — Технологии&Авто

Apple готовится представить первый «бюджетный» ноутбук

Компания Apple готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков, разрабатывая «бюджетную» версию своего ноутбука Mac.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Что известно о «бюджетном» Mac

По словам источников, новое устройство, созданное для студентов, бизнесов и обычных пользователей, будет ориентировано на людей, преимущественно просматривающих вебстраницы, работающих с документами или занимающихся незначительным редактированием медиафайлов.

Читайте также Meta готовит приложение WhatsApp для Apple Watch

Работая над «бюджетным» ноутбуком, Apple также ориентируется на потенциальных покупателей iPad, которые могут отдать предпочтение традиционному ноутбуку.

В настоящее время проект под кодовым названием J700 активно тестируется в Apple и находится на ранних этапах производства с иностранными поставщиками.

По словам собеседников, компания из Купертино планирует запустить его в первой половине следующего года.

Спикер Apple отказался от комментариев.

Читайте также Прибыль Apple выросла почти вдвое

Отмечается, что выпуск «бюджетного» ноутбука станет стратегическим сдвигом для компании, традиционно сосредотачивающейся на устройствах премиум-класса со значительной маржой доходов.

Ранее компания пообещала не гоняться за увеличением доли рынка посредством предложений устройств более низкого класса.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.