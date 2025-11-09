0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео)

Технологии&Авто
1861
Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео)
Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео)
Новый Toyota Land Cruiser FJ продемонстрировали на Токийском автосалоне. Самый дешевый рамный внедорожник Toyota отличается агрессивным дизайном и подготовлен к серьезному бездорожью. На рынок новый автомобиль выйдет уже в 2026 году и обойдется примерно в 30 тыс. долларов в базовой версии.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый внедорожник Toyota FJ отличается агрессивным рубленым дизайном в духе старшего Toyota Land Cruiser Prado.
У него высокий капот, массивные бамперы, выраженный пластиковый обвес и толстые задние стойки крыши.
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Однако новый Toyota Land Cruiser FJ на 27 см короче Prado. В его основе лежит рамная платформа IMV от пикапа Toyota Hilux Champ.

Габариты Toyota Land Cruiser FJ 2026:

  • длина — 4575 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • высота — 1960 мм;
  • колесная база — 2580 мм;
  • клиренс — 215 мм.

Новый Toyota Land Cruiser FJ, салон

Рубленые поверхности преобладают и в интерьере авто. Дешевый внедорожник Toyota получил цифровую приборную панель и большой центральный тачскрин.
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Также базовая комплектация Toyota Land Cruiser FJ 2026 включает в себя диодные фары, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.
Топовая версия получила двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, камеры кругового обзора, датчики света и дождя.

Характеристики Toyota Land Cruiser FJ

На первых порах новый Toyota Land Cruiser FJ будет доступен с 2,7-литровым бензиновым двигателем на 163 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. В будущем могут появиться дизельная и даже гибридная версии.
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Дешевый внедорожник Toyota FJ получил полный привод типа part-time с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
За доплату доступны внедорожные аксессуары — подножки, шноркель для водных помех, багажник на крышу.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems