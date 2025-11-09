Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео) Вчера 01:18 — Технологии&Авто

Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео)

Новый Toyota Land Cruiser FJ продемонстрировали на Токийском автосалоне. Самый дешевый рамный внедорожник Toyota отличается агрессивным дизайном и подготовлен к серьезному бездорожью. На рынок новый автомобиль выйдет уже в 2026 году и обойдется примерно в 30 тыс. долларов в базовой версии.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый внедорожник Toyota FJ отличается агрессивным рубленым дизайном в духе старшего Toyota Land Cruiser Prado.

У него высокий капот, массивные бамперы, выраженный пластиковый обвес и толстые задние стойки крыши.

Фото: autoblog.com

Однако новый Toyota Land Cruiser FJ на 27 см короче Prado. В его основе лежит рамная платформа IMV от пикапа Toyota Hilux Champ.

Габариты Toyota Land Cruiser FJ 2026:

длина — 4575 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2580 мм;

клиренс — 215 мм.

Новый Toyota Land Cruiser FJ, салон

Рубленые поверхности преобладают и в интерьере авто. Дешевый внедорожник Toyota получил цифровую приборную панель и большой центральный тачскрин.

Фото: autoblog.com

Также базовая комплектация Toyota Land Cruiser FJ 2026 включает в себя диодные фары, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Топовая версия получила двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, камеры кругового обзора, датчики света и дождя.

Характеристики Toyota Land Cruiser FJ

На первых порах новый Toyota Land Cruiser FJ будет доступен с 2,7-литровым бензиновым двигателем на 163 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. В будущем могут появиться дизельная и даже гибридная версии.

Фото: autoblog.com

Дешевый внедорожник Toyota FJ получил полный привод типа part-time с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

За доплату доступны внедорожные аксессуары — подножки, шноркель для водных помех, багажник на крышу.

По материалам:

