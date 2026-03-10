0 800 307 555
Geely расширяет присутствие в Европе: электромобили Zeekr теперь доступны в Германии, Италии, Испании и Португалии

Технологии&Авто
8
В настоящее время Zeekr присутствует в более чем 10 европейских странах
Премиальный бренд электромобилей Zeekr Geely Auto активно расширяет присутствие в Европе. Недавно компания сообщила о первых поставках электрического SUV Zeekr 7X в Германии и одновременно запустила продажи в Италии, Испании и Португалии.
Об этомпишет CnEVPost.

Расширение присутствия на европейском рынке

На данный момент Zeekr присутствует в более чем 10 европейских странах, а следующим рынком станет Франция. В то же время бренд уже представлен более чем в 50 странах и регионах мира, а общее количество поставленных автомобилей превысило 690 000 единиц.
На зарубежных рынках бренд предлагает пять моделей: Zeekr 001, 009, 7X, 007 GT и Zeekr X. Первый выход Zeekr в Европу состоялся в июне 2023 года, а первые поставки завершились к концу того же года.
В 2024 году чисто электрический SUV Zeekr 7X поступил в продажу в Нидерландах, Швеции и Норвегии.
Zeekr 7X стал второй моделью бренда для массового рынка электромобилей после седана Zeekr 007. На европейском рынке автомобиль предлагается в трех вариантах, а первые поставки в Норвегию прошли в мае 2025 года.

Поставки и продажи

В 2025 году бренд поставил 224 133 автомобиля, что на 0,9% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года Zeekr запустил модель 007 GT в шести европейских странах, чтобы расширить свою линейку и укрепить позиции на континентальном рынке.
По материалам:
mezha.media
АвтоЭлектромобили
Payment systems