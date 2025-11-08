В октябре украинцы приобрели рекордное количество новых легковушек: какие марки выбирали
В октябре украинцы купили 7,8 тыс. новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев. Это на треть больше по сравнению с октябрем прошлого года и на 14% больше, чем в сентябре 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Какие марки новых авто выбирали украинцы в октябре
Абсолютным лидером месяца стал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Следом идут Toyota и Volkswagen.
По данным аналитиков, бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
ТОП-10 марок октября:
- BYD — 1199 ед. (+552%);
- Toyota — 978 ед. (+44%);
- Volkswagen — 856 ед. (136%);
- Skoda — 626 ед. (+55%);
- Renault — 494 ед. (-37%);
- Hyundai — 357 ед. (+85%);
- BMW — 302 ед. (-24%);
- Audi — 262 ед. (+38%);
- Zeekr — 259 ед. (+131%);
- Nissan — 196 ед. (+1%).
За 10 месяцев 2025 года в Украине продано более 60,7 тыс. новых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
Поделиться новостью
Также по теме
Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто
6 автомобилей, которые выпускаются дольше всего в истории
Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей
Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем
British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink
ТОП-10 самых популярных новых легковушек октября: бестселлеры месяца (инфографика)