В октябре украинцы приобрели рекордное количество новых легковушек: какие марки выбирали

В октябре украинцы купили 7,8 тыс. новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев. Это на треть больше по сравнению с октябрем прошлого года и на 14% больше, чем в сентябре 2025 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки новых авто выбирали украинцы в октябре

Абсолютным лидером месяца стал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Следом идут Toyota и Volkswagen.

По данным аналитиков, бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.

ТОП-10 марок октября:

BYD — 1199 ед. (+552%);

Toyota — 978 ед. (+44%);

Volkswagen — 856 ед. (136%);

Skoda — 626 ед. (+55%);

Renault — 494 ед. (-37%);

Hyundai — 357 ед. (+85%);

BMW — 302 ед. (-24%);

Audi — 262 ед. (+38%);

Zeekr — 259 ед. (+131%);

Nissan — 196 ед. (+1%).

За 10 месяцев 2025 года в Украине продано более 60,7 тыс. новых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

