Технологии&Авто
624
В октябре украинцы приобрели рекордное количество новых легковушек: какие марки выбирали
В октябре украинцы купили 7,8 тыс. новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем за последние 13 месяцев. Это на треть больше по сравнению с октябрем прошлого года и на 14% больше, чем в сентябре 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие марки новых авто выбирали украинцы в октябре

Абсолютным лидером месяца стал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат. Следом идут Toyota и Volkswagen.
По данным аналитиков, бестселлером месяца стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
ТОП-10 марок октября:
  • BYD — 1199 ед. (+552%);
  • Toyota — 978 ед. (+44%);
  • Volkswagen — 856 ед. (136%);
  • Skoda — 626 ед. (+55%);
  • Renault — 494 ед. (-37%);
  • Hyundai — 357 ед. (+85%);
  • BMW — 302 ед. (-24%);
  • Audi — 262 ед. (+38%);
  • Zeekr — 259 ед. (+131%);
  • Nissan — 196 ед. (+1%).
За 10 месяцев 2025 года в Украине продано более 60,7 тыс. новых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
По материалам:
Finance.ua
Авто
