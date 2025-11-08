ТОП-10 лучших электромобилей
В настоящее время многие автопроизводители выпускают свои электромобили. Именно поэтому потенциальным покупателям трудно определиться, на какие модели следует обратить внимание.
В BGR назвали 10 лучших электромобилей в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
Какие электрокары признали лучшими
BMW i4 признали самым лучшим электромобилем 2025 года. Эта модель выпускается с 2021 года.
Согласно дорожным испытаниям, проведенным экспертами, BMW i4 способен проехать до 512 км без подзарядки. Также самая мощная версия модели может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.
Кроме того, эксперты высоко оценили управляемость и подвеску BMW i4. По их словам, этот электрокар предлагает достаточно высокий уровень комфорта, но носит спортивный характер.
ТОП-10 лучших электромобилей:
- BMW i4
- BMW i5
- Porsche Taycan
- Hyundai Ioniq 6
- Genesis GV60
- Audi Q6 E-Tron
- Kia EV9
- Tesla Model Y
- Audi Q4 E-Tron
- Tesla Model 3
