ТОП-10 лучших электромобилей, Фото: BMW i4

В настоящее время многие автопроизводители выпускают свои электромобили. Именно поэтому потенциальным покупателям трудно определиться, на какие модели следует обратить внимание.

В BGR назвали 10 лучших электромобилей в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Какие электрокары признали лучшими

BMW i4 признали самым лучшим электромобилем 2025 года. Эта модель выпускается с 2021 года.

Согласно дорожным испытаниям, проведенным экспертами, BMW i4 способен проехать до 512 км без подзарядки. Также самая мощная версия модели может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

Кроме того, эксперты высоко оценили управляемость и подвеску BMW i4. По их словам, этот электрокар предлагает достаточно высокий уровень комфорта, но носит спортивный характер.

ТОП-10 лучших электромобилей:

BMW i4 BMW i5 Porsche Taycan Hyundai Ioniq 6 Genesis GV60 Audi Q6 E-Tron Kia EV9 Tesla Model Y Audi Q4 E-Tron Tesla Model 3

