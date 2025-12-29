Suzuki обновила легендарные грузовики (фото) Сегодня 01:52 — Технологии&Авто

Обновленная линейка малых грузовиков Suzuki Carry и Super Carry, наконец, представлена ​​в Японии после почти двенадцати лет без значительных изменений.

Новые модели сохраняют компактные размеры кей-класса, но получили ряд визуальных и практичных обновлений, которые делают их более современными и комфортными для работы на переполненном японском рынке.

Внешний вид изменился в первую очередь спереди: новые фары с темными кластерами и стандартным светодиодным освещением сочетаются с более тонкой решеткой радиатора и чуть большим бампером, придавая грузовикам более резкий и современный вид.

Super Carry получил немного приподнятую крышу и удлиненную кабину с глянцевой черной вставкой между фарами, а специальная серия Super Carry X Limited выделяется графикой на кузове, черными вставками и стилизованными стальными колесами.

Интерьер также подвергся модернизации: цифровая приборная панель, новые подстаканники, трансформированное пассажирское сиденье и лоток для хранения над лобовым стеклом повышают практичность. Хотя центральная консоль осталась без собственной информационно-развлекательной системы, она может вместить 8-дюймовый сенсорный экран по желанию владельца.

Модели получили современные системы безопасности: двойной датчик тормозного обеспечения II AEB, предупреждение о выезде из полосы движения, распознавание дорожных знаков, сигнал аварийной остановки и передние и задние датчики парковки.

