0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Suzuki обновила легендарные грузовики (фото)

Технологии&Авто
27
Suzuki обновила легендарные грузовики (фото)
Suzuki обновила легендарные грузовики (фото)
Обновленная линейка малых грузовиков Suzuki Carry и Super Carry, наконец, представлена ​​в Японии после почти двенадцати лет без значительных изменений.
Новые модели сохраняют компактные размеры кей-класса, но получили ряд визуальных и практичных обновлений, которые делают их более современными и комфортными для работы на переполненном японском рынке.
Внешний вид изменился в первую очередь спереди: новые фары с темными кластерами и стандартным светодиодным освещением сочетаются с более тонкой решеткой радиатора и чуть большим бампером, придавая грузовикам более резкий и современный вид.
Super Carry получил немного приподнятую крышу и удлиненную кабину с глянцевой черной вставкой между фарами, а специальная серия Super Carry X Limited выделяется графикой на кузове, черными вставками и стилизованными стальными колесами.
Suzuki обновила легендарные грузовики (фото)
Интерьер также подвергся модернизации: цифровая приборная панель, новые подстаканники, трансформированное пассажирское сиденье и лоток для хранения над лобовым стеклом повышают практичность. Хотя центральная консоль осталась без собственной информационно-развлекательной системы, она может вместить 8-дюймовый сенсорный экран по желанию владельца.
Модели получили современные системы безопасности: двойной датчик тормозного обеспечения II AEB, предупреждение о выезде из полосы движения, распознавание дорожных знаков, сигнал аварийной остановки и передние и задние датчики парковки.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems