Пользователи ChatGPT на смартфонах потратили уже более 3 миллиардов долларов

Технологии&Авто
21
Пользователи ChatGPT на мобильных устройствах потратили более $3 миллиардов по всему миру. Это общая сумма с момента запуска приложения в мае 2023 года на iOS.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на данные Appfigures.
Главные расходы приходятся именно на 2025 год, когда ChatGPT на смартфонах заработал около $2,48 млрд — на 408% больше, чем в 2024 году, когда было заработано $487 миллионов. Расходы пользователей в 2023 году составили $42,9 млн.
Эта статистика также отмечает более быстрое принятие искусственного интеллекта пользователями. ChatGPT заработал $3 миллиарда в течение 31 месяца, в то время как TikTok для этого потребовалось почти вдвое больше времени — 58 месяцев.
Вдобавок к этому, ChatGPT достиг этой отметки скорее популярных стриминговых сервисов, таких как Disney+ и HBO, которым для этого понадобилось 42 и 46 месяцев соответственно.
Заодно чат-бот OpenAI выигрывает у большинства своих конкурентов, таких как Claude, Gemini, Perplexity и Copilot, но лишь немного опережает Grok от компании Илона Маска xAI, который имеет подобную траекторию доходов к ChatGPT.
По материалам:
mezha.media
