Как не «убить» аккумулятор электромобиля — полезные советы Сегодня 02:10 — Технологии&Авто

Как не «убить» аккумулятор электромобиля — полезные советы

Многие владельцы электромобилей эксплуатируют их батареи по привычному принципу, как мобильные телефоны: заряжают до 100% и разряжают до критического нуля. Такое поведение является одной из самых дорогих ошибок, поскольку неправильная эксплуатация способна сократить ресурс аккумулятора вдвое.

Об этом пишет UA.Motors.

Для большинства литий-ионных аккумуляторов оптимальный и безопасный диапазон заряда составляет 20−80%. Постоянная зарядка до максимума увеличивает напряжение и вызывает перегрев, что ускоряет старение элементов. Это сокращает запас хода. Эксперты рекомендуют устанавливать предел заряда на 80%.

Почему не стоит заряжать авто на 100%

Разрядка «в ноль» разрушает структуру катода, а литий оседает на аноде, что приводит к необратимой потере способности удерживать заряд. Заряжать автомобиль следует, когда уровень батареи опускается до 20%.

Исследования американского сервиса Recurrent подтверждают: батареи, заряжаемые частично, теряют менее 1% емкости в год.

Читайте также НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали

Что еще влияет на аккумулятор электроавтомобиля

На долговечность аккумулятора критически влияют внешние условия и качество оборудования:

Экстремальные температуры: в жару сопротивление элементов растет, а в мороз ионы двигаются медленнее, что может снизить пробег авто до 36%. Заряжать электромобили лучше в гараже или в тени, где температура более стабильная.

в жару сопротивление элементов растет, а в мороз ионы двигаются медленнее, что может снизить пробег авто до 36%. Заряжать электромобили лучше в гараже или в тени, где температура более стабильная. Некачественные кабели: использование дешевых или поврежденных кабелей чревато коротким замыканием, перегревом разъема и даже выходом из строя контроллера зарядки. Приобретать следует только сертифицированные аксессуары.

Важным элементом продления ресурса батареи является регулярное обновление программного обеспечения автомобиля. Обновления не только добавляют новые функции, но и корректируют буфер зарядки и температуру батареи, что жизненно необходимо для ее здоровья. Устанавливайте автоматическое обновление или проверяйте его вручную хотя бы раз в месяц.

Ранее мы сообщали , что украинцы массово покупают электрокары перед возвратом НДС. По итогам октября 2025 года в Украине зарегистрировано 13,3 тыс. легковых электромобилей — это новый исторический максимум.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.