Как не «убить» аккумулятор электромобиля — полезные советы
Многие владельцы электромобилей эксплуатируют их батареи по привычному принципу, как мобильные телефоны: заряжают до 100% и разряжают до критического нуля. Такое поведение является одной из самых дорогих ошибок, поскольку неправильная эксплуатация способна сократить ресурс аккумулятора вдвое.
Об этом пишет UA.Motors.
Для большинства литий-ионных аккумуляторов оптимальный и безопасный диапазон заряда составляет 20−80%. Постоянная зарядка до максимума увеличивает напряжение и вызывает перегрев, что ускоряет старение элементов. Это сокращает запас хода. Эксперты рекомендуют устанавливать предел заряда на 80%.
Почему не стоит заряжать авто на 100%
Разрядка «в ноль» разрушает структуру катода, а литий оседает на аноде, что приводит к необратимой потере способности удерживать заряд. Заряжать автомобиль следует, когда уровень батареи опускается до 20%.
Исследования американского сервиса Recurrent подтверждают: батареи, заряжаемые частично, теряют менее 1% емкости в год.
Что еще влияет на аккумулятор электроавтомобиля
На долговечность аккумулятора критически влияют внешние условия и качество оборудования:
- Экстремальные температуры: в жару сопротивление элементов растет, а в мороз ионы двигаются медленнее, что может снизить пробег авто до 36%. Заряжать электромобили лучше в гараже или в тени, где температура более стабильная.
- Некачественные кабели: использование дешевых или поврежденных кабелей чревато коротким замыканием, перегревом разъема и даже выходом из строя контроллера зарядки. Приобретать следует только сертифицированные аксессуары.
Важным элементом продления ресурса батареи является регулярное обновление программного обеспечения автомобиля. Обновления не только добавляют новые функции, но и корректируют буфер зарядки и температуру батареи, что жизненно необходимо для ее здоровья. Устанавливайте автоматическое обновление или проверяйте его вручную хотя бы раз в месяц.
Ранее мы сообщали, что украинцы массово покупают электрокары перед возвратом НДС. По итогам октября 2025 года в Украине зарегистрировано 13,3 тыс. легковых электромобилей — это новый исторический максимум.
