0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали

Технологии&Авто
2
НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали
НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали
До 31 декабря 2025 года в Украине сохраняется льгота, по которой электромобили не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины. С 1 января 2026 года и ввоз, и поставка электромобилей на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Как это касается импортеров и дилеров

При импорте электрокаров НДС будут платить все импортеры. К этой категории относятся дилеры и граждане.
При продаже электрокаров на территории Украины дилеры будут начислять НДС даже в том случае, если автомобиль был ввезен до 1 января 2026 года без налога.
Инфографика: Даниил Гетманцев
Инфографика: Даниил Гетманцев
Для граждан правила не меняются. При продаже электромобиля НДС не начисляется, поскольку граждане не являются плательщиками НДС.
Инфографика: Даниил Гетманцев
Инфографика: Даниил Гетманцев
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал, что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» те, что уже ездят по дорогам.
2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, удорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.
Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявлял, что в следующем году цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems