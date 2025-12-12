НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

До 31 декабря 2025 года в Украине сохраняется льгота, по которой электромобили не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины. С 1 января 2026 года и ввоз, и поставка электромобилей на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Как это касается импортеров и дилеров

При импорте электрокаров НДС будут платить все импортеры. К этой категории относятся дилеры и граждане.

При продаже электрокаров на территории Украины дилеры будут начислять НДС даже в том случае, если автомобиль был ввезен до 1 января 2026 года без налога.

Инфографика: Даниил Гетманцев

Для граждан правила не меняются. При продаже электромобиля НДС не начисляется, поскольку граждане не являются плательщиками НДС.

Инфографика: Даниил Гетманцев

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал , что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» те, что уже ездят по дорогам.

2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, удорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.

Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявлял , что в следующем году цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.

