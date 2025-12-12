НДС на электрокары в 2026 году: Гетманцев рассказал детали
До 31 декабря 2025 года в Украине сохраняется льгота, по которой электромобили не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины. С 1 января 2026 года и ввоз, и поставка электромобилей на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Как это касается импортеров и дилеров
При импорте электрокаров НДС будут платить все импортеры. К этой категории относятся дилеры и граждане.
При продаже электрокаров на территории Украины дилеры будут начислять НДС даже в том случае, если автомобиль был ввезен до 1 января 2026 года без налога.
Для граждан правила не меняются. При продаже электромобиля НДС не начисляется, поскольку граждане не являются плательщиками НДС.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал, что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» те, что уже ездят по дорогам.
2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, удорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.
Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявлял, что в следующем году цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.
