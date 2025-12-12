0 800 307 555
В Украине запускают технический регламент машин на основе норм ЕС

Кабинет Министров принял постановление о введении нового Технического регламента машин. Это важный шаг на пути выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и подготовки к заключению Соглашения АСАА («промышленного безвиза») в приоритетных секторах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Документ создан на основе Регламента (ЕС) 2023/1230 от 14 июня 2023 года. Он учитывает современные требования к безопасности и здравоохранению, появление новых технологий, использование искусственного интеллекта, цифровизацию производственных процессов и потребность в надежной киберзащите.

Основные положения нового регламента:

  1. Устанавливаются обновленные правила безопасности машин и оборудования, в том числе частично завершенных машин и сопутствующей продукции.
  2. Предусмотрены переходные положения: продукция, изготовленная по старому регламенту, может находиться на рынке, а действующие документы о соответствии будут оставаться действительными.
  3. Действующий Технический регламент безопасности машин с 2013 года теряет силу.
  4. Внесены изменения в правительственные постановления для согласования с новыми нормами.
  5. Новые правила начнут действовать с 20 января 2027 года одновременно с европейским Регламентом (ЕС) 1230/2023.
Принятие регламента стало результатом активного сотрудничества с Европейской Комиссией и скрининга, проходившего в марте 2025 года в Брюсселе. Во время проведения скрининга раздела 1 «Свободное движение товаров» документ был определен как приоритетный.
Минэкономики провело консультации с ключевыми ведомствами, чтобы учесть их предложения. Большинство замечаний было согласовано, в частности, с Министерством юстиции и Министерством здравоохранения Украины. Отдельные предложения, противоречащие европейской практике, не были учтены, чтобы сохранить соответствие украинского регламента акту законодательства ЕС.
Этот документ открывает новый этап в развитии украинской промышленности. Мы не только повышаем стандарты безопасности людей, работающих с машинами, но и создаем условия для того, чтобы обеспечить условия для свободной поставки нашей техники на европейские рынки. Это сигнал для бизнеса: правила понятны, они согласованы с ЕС и работают на будущее", — подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.
