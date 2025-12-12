В США началось производство первого в мире летающего автомобиля (видео) 12.12.2025, 01:02 — Технологии&Авто

Американская компания Alef Aeronautics объявила о старте производства своего электрического летающего автомобиля Model A Ultralight.

По словам генерального директора Джима Духовного, производство началось по графику, а команда компании приложила максимум усилий для соблюдения сроков из-за высокого спроса на новинку.

Первые автомобили производятся вручную на калифорнийском предприятии Alef в Кремниевой долине и переданы лишь ограниченному кругу клиентов для тестирования в реальных условиях под строгим контролем. Компания планирует обучать пользователей и оказывать техническую поддержку, чтобы собранные данные помогли подготовиться к полномасштабному производству и доставке предзаказов.

Model A Ultralight позиционируется как первый настоящий летающий автомобиль, объединяя возможности легального дорожного транспорта и полета. В отличие от обычных авто, он способен летать, а в отличие от воздушных такси — передвигаться по дорогам без потребности во взлетных полосах.

Ранее сообщалось, что запас хода автомобиля составляет 350 км на дороге и 177 км в воздухе. Летать Model A может благодаря уникальной конструкции с пропеллерами, спрятанными внутри корпуса.

