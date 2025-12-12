В США началось производство первого в мире летающего автомобиля (видео)
Американская компания Alef Aeronautics объявила о старте производства своего электрического летающего автомобиля Model A Ultralight.
По словам генерального директора Джима Духовного, производство началось по графику, а команда компании приложила максимум усилий для соблюдения сроков из-за высокого спроса на новинку.
Первые автомобили производятся вручную на калифорнийском предприятии Alef в Кремниевой долине и переданы лишь ограниченному кругу клиентов для тестирования в реальных условиях под строгим контролем. Компания планирует обучать пользователей и оказывать техническую поддержку, чтобы собранные данные помогли подготовиться к полномасштабному производству и доставке предзаказов.
Model A Ultralight позиционируется как первый настоящий летающий автомобиль, объединяя возможности легального дорожного транспорта и полета. В отличие от обычных авто, он способен летать, а в отличие от воздушных такси — передвигаться по дорогам без потребности во взлетных полосах.
Ранее сообщалось, что запас хода автомобиля составляет 350 км на дороге и 177 км в воздухе. Летать Model A может благодаря уникальной конструкции с пропеллерами, спрятанными внутри корпуса.
Поделиться новостью
Также по теме
В США началось производство первого в мире летающего автомобиля (видео)
Opel обновил модель Astra (фото)
В Android появилась возможность включать прямую видеотрансляцию во время звонков в экстренные службы
Интернет во время блэкаутов: в «Дія» появится карта покрытия xPON
Сколько импортированных автомобилей в Украине имеют скрученный пробег (исследование)
В «Дія» запустят фиксацию ДТП на месте происшествия