Интернет во время блэкаутов: в «Дія» появится карта покрытия xPON

Украинцы смогут проверять на карте в приложении «Дія», есть ли рядом энергонезависимая сеть xPON. Это может помочь спланировать работу или учебу при обесточивании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что будет показывать карта

На карте в «Дія» можно будет увидеть:

xPON-провайдеров, обслуживающих конкретный дом или улицу;

наличие технологии xPON, обеспечивающей интернет без света;

время работы сети при обесточивании (например, 4, 8 или 72 часа).

Также можно будет оставлять отзывы о работе своего провайдера. Это создаст конкуренцию между компаниями и позволит пользователям оценить качество предоставляемых услуг.

Карта также показывает покрытие энергонезависимого Интернета по всей Украине.

«Мы сможем видеть „белые пятна“ и работать с интернет-провайдерами для их устранения. Это особенно важно для прифронтовых общин, где стабильная связь является вопросом безопасности», — пояснили в министерстве.

Что такое xPON

xPON (Passive Optical Network) — это технология, позволяющая быть онлайн без света до 72 часов.

Оптический кабель заходит прямо в квартиру, и на пути от провайдера нет оборудования, требующего электричества.

Главное условие: чтобы интернет работал, достаточно запитать свой роутер и ONU-терминал от павербанка или бесперебойника.

Осенью 2025 г., когда началась новая волна отключений электричества, спрос на xPON в разных регионах вырос от 45 до 77%. Сейчас энергонезависимой технологией пользуются 52% абонентов (в 2021 году было всего 30%).

Лидеры покрытия (свыше 70%): Винницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская, Киевская, Черкасская и Волынская области.

