Пробег у подержанного авто: эксперт объяснил нюансы

Многие водители не знают, какой показатель пробега считать безопасным, а какой — сигналом для осторожности. Ведь именно пробег в основном определяет реальное состояние машины.
Советы эксперта
Опытный автомобильный эксперт поделился практическими советами по ориентировочному пробегу и основным критериям проверки технического состояния подержанного авто.
Эксперт отмечает, что средний годовой пробег в Украине составляет 15 000−20 000 км. Поэтому для трехлетнего автомобиля нормой считается не более 50 000−60 000 км.
Если же молодая машина (3−4 года) имеет около 150 000 км, это почти гарантированно свидетельствует, что ее использовали в такси или для коммерческих перевозок. Такие авто часто имеют скрытый износ ключевых узлов — подвески, коробки или даже двигателя.
По словам дилера, покупателям следует опасаться как слишком больших пробегов, так и подозрительно маленьких. На украинском рынке почти каждый третий автомобиль может иметь скрученный одометр. Чтобы обнаружить манипуляции, следует внимательно осматривать салон: стертый руль, продавленные сиденья, изношенные педали или потертые ремни безопасности не могут соответствовать «почти новому» пробегу.
Проверка истории автомобиля
По VIN-коду можно получить официальный отчет с информацией о предыдущих владельцах, реальном пробеге, участии в ДТП и возможных повреждениях. Это значительно снижает риск приобрести автомобиль со скрытыми дефектами.
Специалист советует обращать внимание на автомобили с пробегом чуть более 100 000 км. Обычно такие машины уже прошли основные «детские болезни», но еще не успели получить критический износ. Однако окончательное решение всегда должно основываться на комплексной оценке технического состояния и полной истории эксплуатации.
