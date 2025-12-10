Топ-5 самых дешевых семейных кроссоверов (фото) Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Рынок трехлетних семейных кроссоверов в Украине предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам от 22 800 до 32 000 долларов США (от 941 940 до 1 322 400 гривен).

Эти автомобили сочетают пространство для всей семьи, надежность проверенных двигателей и оптимальное соотношение цены и качества.

1. Mitsubishi Outlander 2022

Фото: Auto. Ria

Mitsubishi Outlander 2022 года с 2,5-литровым бензиновым двигателем предлагается за 22 800 долларов США (941 940 гривен). Модель является наиболее доступным вариантом в сегменте трехлетних семейных кроссоверов. Outlander известен просторным салоном с возможностью установки третьего ряда сидений, надежной трансмиссией и низкими затратами на обслуживание. Автомобиль оснащен системой полного привода, что делает его универсальным вариантом для разных дорожных условий.

2. Kia Sorento 2022

Фото: Auto. Ria

Kia Sorento 2022 года с 2,5-литровым бензиновым двигателем стоит 28 000 долларов США (1 156 800 гривен). Модель предлагает современный дизайн, богатый уровень оборудования и просторный салон на три ряда сидений. Sorento отличается качественными отделочными материалами, передовыми системами безопасности и комфортной подвеской для длительных путешествий.

3. Hyundai Santa Fe 2023

Фото: Auto. Ria

Фото: Auto. Ria

Hyundai Santa Fe 2023 с 2,5-литровым бензиновым двигателем доступен по цене 28 300 долларов США (1 169 220 гривен). Более новая модель предлагает обновленный дизайн, расширенный пакет технологий и улучшенную эргономику салона. Santa Fe оснащен современными системами помощи водителю, большим багажником и удобным третьим рядом сидений для семейных поездок.

4. Volkswagen Atlas 2022

Фото: Auto. Ria

Volkswagen Atlas 2022 с мощным 3,6-литровым бензиновым двигателем предлагается за 28 800 долларов США (1 190 016 гривен). Модель отличается самым просторным салоном в этом списке, немецким качеством сборки и уверенной динамикой. Atlas предлагает комфортную езду, премиальную отделку и широкий набор опций для семейного использования.

5. Mazda CX-90 2023

Фото: Auto. Ria

Mazda CX-90 2023 с 3,3-литровым бензиновым двигателем является самой дорогой моделью рейтинга по цене 32 000 долларов США (1 322 400 гривен). Новый кроссовер предлагает премиальный уровень отделки, мощный двигатель и современные технологии. CX-90 отличается спортивной управляемостью, элегантным дизайном и богатым стандартным оборудованием, оправдывающим более высокую цену.

