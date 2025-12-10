Ford и Renault будут вместе выпускать автомобили Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Ford и Renault будут вместе выпускать автомобили

После нескольких лет сотрудничества с Volkswagen, Ford переходит в новое партнерство, на этот раз с Renault. Первые совместные электромобили, созданные на платформе французского автопроизводителя, должны появиться в продаже уже в начале 2028 года. Это означает, что следующее поколение Ford будет не только электрическим, но и фактически французским по происхождению, ведь их будут разрабатывать и производить на севере Франции.

Бекграунд

Продажи Ford в Европе продолжают падать. По данным европейской ассоциации автопроизводителей автомобилей, американский бренд поставил на континент 1,2 миллиона автомобилей в 2005 году, занимая 8,3% доли рынка. Через 20 лет поставки упали до 256 750 за первые десять месяцев 2025 года, снизив долю рынка Ford до 2,9%. Последние два месяца вряд ли существенно улучшат результаты.

За последнее время было немало нелестных новостей от Ford в Европе. В последнее десятилетие Ford остановил производство Ka, Fiesta, Focus и Mondeo, а теперь заключает союзы с другими автопроизводителями. После сотрудничества с Volkswagen над Explorer на базе ID.4 и Capri на базе ID.5, его следующие электромобили будут разработаны и изготовлены Renault на севере Франции.

Хотя Renault будет разрабатывать будущие электромобили, Ford утверждает, что автомобили будут иметь «аутентичную ДНК бренда Ford» и «выразительную динамику вождения». Эти будущие модели будут построены на платформе Ampere, а первые два автомобиля запланированы на начало 2028 года.

Что известно о сделке Ford и Renault

Пока Ford и Renault не раскрывают идентичности этих первых моделей, но учитывая выбор платформы, они будут небольшими по размеру. Архитектура AmpR Small лежит в основе Twingo, Renault 4, Renault 5, Alpine A290 и Nissan Micra. AmpR Medium служит основой для электрических Megane, Scenic, Alpine A390 и Nissan Ariya.

Поскольку Ford заявляет, что приложит усилия, чтобы дифференцировать свои модели от аналогов Renault, стоит ожидать больше изменений, чем те, что Nissan применил к Micra, которая по сути является ребрендированным R5. Если один из двух электромобилей будет хэтчбеком, который появится примерно через 24 месяца, другой может быть кроссовером на базе R4.

Какую бы форму они ни приняли, эти модели на базе Renault не будут прямой заменой для несуществующих легковых автомобилей Ford. Ka, Fiesta, Focus и Mondeo, в которых были двигатели внутреннего сгорания.

Будущие автомобили будут полностью электрическими. Как следствие, они будут дороже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания аналогичного размера, а это значит, что Ford не может реально ожидать возврата доли рынка, утраченной за последние 20 лет.

Логика подсказывает, что рентабельность не будет высокой, учитывая, что Ford просит Renault взять на себя тяжелую работу. Электромобили также остаются значительно дороже в производстве, чем аналогичные модели с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, сделка помогает Ford ускорить запуск новых моделей и сохранить свои позиции на жестко конкурентном рынке Европы.

Две компании объединяют усилия в сфере легких коммерческих автомобилей. С этой целью Ford и Renault подписали письмо о намерениях по совместной разработке и производству небольших фургонов.

