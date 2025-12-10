0 800 307 555
ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Google из-за использования контента ИИ

Технологии&Авто
Европейский Союз начал расследование в отношении Google, чтобы выяснить, не злоупотребляла ли компания своим доминирующим положением, используя собственные инструменты искусственного интеллекта для вытеснения конкурентов.
Об этом идет речь на сайте Европейской комиссии.
Расследование, в частности, проверит, не искажает ли Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту, что ставит разработчиков конкурентных моделей ИИ в невыгодное положение.
«Google, со штаб-квартирой в США, является транснациональной технологической компанией, специализирующейся на интернет-услугах и продуктах, включая технологии онлайн-рекламы, поиск, облачные вычисления, программное обеспечение, аппаратное обеспечение и ИИ», — говорится в сообщении.
Комиссия обеспокоена тем, что Google мог использовать:
  • Контент веб-изданий для предоставления сервисов с генеративным ИИ (AI Overviews и AI Mode) на страницах результатов поиска без соответствующей компенсации издателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента. AI Overviews показывает сгенерированные ИИ итоги в ответ на поисковый запрос пользователя над органическими результатами, тогда как AI Mode — это вкладка поиска, похожая на чат-бота, отвечающая запросам пользователей в разговорном стиле. Комиссия будет расследовать, в какой мере создание AI Overviews и AI Mode Google базируется на контенте веб-изданий без соответствующей компенсации и без возможности издателей отказаться от использования их контента без потери доступа к Google Search. Многие издатели зависят от Google Search для трафика пользователей и не хотят рисковать его потерей.
  • Видео и другой контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративным моделям ИИ Google без соответствующей компенсации создателям и без возможности отказаться от такого использования их контента. Создатели контента, загружающие видео на YouTube, обязаны предоставить Google разрешение на использование их данных для различных целей, включая обучение генеративных моделей ИИ. Google не платит создателям за их контент и не позволяет загружать контент на YouTube без предоставления Google права его использовать. В то же время конкуренты-разработчики ИИ не могут использовать контент YouTube для обучения собственным моделям ввиду политики платформы.
«Если эти практики будут доказаны, они могут нарушать правила конкуренции ЕС, запрещающие злоупотребление доминирующим положением (статья 102 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС)) и статья 54 Соглашения о Европейской экономической зоне (EEA)», — добавили в ЕС.
Комиссия сейчас проведет всестороннее расследование в приоритетном порядке. Открытие формального расследования не предполагает заранее его результата.
По материалам:
УНН
