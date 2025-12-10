0 800 307 555
Эксперты назвали автомобили с двигателями, которые практически невозможно уничтожить

Современные автомобили становятся все более «умными», но прогресс не всегда означает долговечность. Несмотря на большое количество электроники, надежность двигателя часто зависит не от технологических фишек, а от конструкции, которая уже годами доказывает свою выносливость.
Именно поэтому многие производители и сегодня используют старые, проверенные моторы, который выдерживают сотни тысяч километров без дорогостоящего ремонта. Эксперты и перекупщики выделяют несколько моделей, заслуживших репутацию почти «неубиваемых».

Рейтинг самых надежных двигателей и автомобилей, на которых они устанавливались

1. Toyota 1ZR-FE и 4ZR-FE — Corolla
Атмосферные моторы легко проходят более 450 тыс. км без серьезных поломок. Конкретно они сделали Corolla эмблемой надежности.
2. Hyundai G4LC — Solaris
Компактный и выносливый двигатель демонстрирует стабильную работу и долгий ресурс при минимальных требованиях к обслуживанию.
3. Hyundai/Kia G4FG — Kia Rio/Solaris
Еще один мотор, которому специалисты доверяют: ресурс до 350 тыс. км без капремонта.
4. Toyota 2AR-FE — Camry, RAV4
2,5-литровый двигатель с VVT-i, который известен надежностью и спокойно выдерживает большие пробеги.
5. Toyota 1ZZ — Corolla, Pontiac Vibe, Lotus Elise
Универсальный и долговечный мотор, прекрасно зарекомендовавший себя в разных авто — от семейных седанов до спортивных моделей.
6. Honda B-Series — Civic, Integra, CRX
Легендарная линейка с VTEC: экономные на низах, мощные на верхах, но главное очень ресурсные.
7. Toyota 2UZ-FE — Land Cruiser, Lexus LX
Большой V8, который при правильном обслуживании может пройти более миллиона километров. Один из самых живучих двигателей в своем классе.
Ранее мы рассказывали о 5 подержанных автомобилях с лучшими двигателями внутреннего сгорания.
