0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре

Технологии&Авто
18
Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре
Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре
В ноябре 2025 года украинцы чаще всего выбирали полностью электрические модели.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения в ноябре

Отмечается, что в прошлом месяце на автомобили с традиционными двигателями приходилось 45,5% рынка новых легковых автомобилей, против 64,5% в прошлом году.
В то же время электрокарам принадлежит 38,5% продаж новых автомобилей в ноябре. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.
Второе место занимают автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 35,5% до 28,5%.
Доля дизельных автомобилей за год сократилась с 29% до почти 17%.
Гибридные модели охватили 16% рынка, в то время как в ноябре 2024 года этот показатель составлял 22,5%.
Автомобили из ГБО остались на уровне менее 1% продаж.
Лидеры по сегментам:
  • Электро — BYD Leopard 3;
  • Бензиновые авто — Renault Duster;
  • Дизельные — RENAULT Duster;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems