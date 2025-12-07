Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Автомобили с какими двигателями выбирали украинцы в ноябре

В ноябре 2025 года украинцы чаще всего выбирали полностью электрические модели.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Моторные предпочтения в ноябре

Отмечается, что в прошлом месяце на автомобили с традиционными двигателями приходилось 45,5% рынка новых легковых автомобилей, против 64,5% в прошлом году.

В то же время электрокарам принадлежит 38,5% продаж новых автомобилей в ноябре. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.

Второе место занимают автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 35,5% до 28,5%.

Доля дизельных автомобилей за год сократилась с 29% до почти 17%.

Гибридные модели охватили 16% рынка, в то время как в ноябре 2024 года этот показатель составлял 22,5%.

Автомобили из ГБО остались на уровне менее 1% продаж.

Лидеры по сегментам:

Электро — BYD Leopard 3;

Бензиновые авто — Renault Duster;

Дизельные — RENAULT Duster;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

