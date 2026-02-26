0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lincoln готовит внедорожник для конкуренции с «Гелендвагеном»

Технологии&Авто
17
Lincoln готовит внедорожник для конкуренции с «Гелендвагеном»
Lincoln готовит внедорожник для конкуренции с «Гелендвагеном»
Американская компания Lincoln планирует создать новый рамный внедорожник, составивший конкуренцию Land Rover Range Rover и Mercedes G-Class. Но разрабатывать модель с нуля производитель не готов, потому избрал альтернативный путь.

Какой автомобиль возьмут за основу

По данным Autoweek, будущий внедорожник Lincoln может основываться на Ford Bronco следующего поколения. Однако новинка получит премиальную обработку, фирменный дизайн и сохранность внедорожных возможностей Bronco.
Форд Бронко
Форд Бронко
Пока новинка известна под рабочим названием MKB, а ее дебют ожидается в 2030—2031 годах.

Дизайн и технические особенности

Если точно известно, что проходимость останется на уровне Bronco, то вопросы съемной крыши и двери пока открыты. Вероятно, Lincoln сделает жесткий кузов с лучшей шумоизоляцией, что больше соответствует премиальному сегменту.
Читайте также

Зачем Lincoln нужен новый внедорожник

Выпуск MKB решит несколько проблем компании:
  • закроет нишу после прекращения выпуска Corsair;
  • компенсирует уход с рынка Ford Escape;
  • частично покроет падение продаж Ranger.
Таким образом Lincoln получит конкурентный премиальный рамный SUV и сможет усилить позиции в сегменте внедорожников.
По материалам:
autocentre.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems