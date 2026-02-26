Lincoln готовит внедорожник для конкуренции с «Гелендвагеном»
Американская компания Lincoln планирует создать новый рамный внедорожник, составивший конкуренцию Land Rover Range Rover и Mercedes G-Class. Но разрабатывать модель с нуля производитель не готов, потому избрал альтернативный путь.
Какой автомобиль возьмут за основу
По данным Autoweek, будущий внедорожник Lincoln может основываться на Ford Bronco следующего поколения. Однако новинка получит премиальную обработку, фирменный дизайн и сохранность внедорожных возможностей Bronco.
Пока новинка известна под рабочим названием MKB, а ее дебют ожидается в 2030—2031 годах.
Дизайн и технические особенности
Если точно известно, что проходимость останется на уровне Bronco, то вопросы съемной крыши и двери пока открыты. Вероятно, Lincoln сделает жесткий кузов с лучшей шумоизоляцией, что больше соответствует премиальному сегменту.
Зачем Lincoln нужен новый внедорожник
Выпуск MKB решит несколько проблем компании:
- закроет нишу после прекращения выпуска Corsair;
- компенсирует уход с рынка Ford Escape;
- частично покроет падение продаж Ranger.
Таким образом Lincoln получит конкурентный премиальный рамный SUV и сможет усилить позиции в сегменте внедорожников.
