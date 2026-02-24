6 внедорожников, которые не стоит покупать Сегодня 01:27 — Технологии&Авто

6 внедорожников, которые не стоит покупать

Как сообщает SlashGear, несмотря на то, что современные SUV стали более экономными благодаря новым технологиям, не все модели оправдывают ожидания водителей в плане надежности, комфорта и управляемости.

Эксперты Consumer Reports обнародовали перечень внедорожников, которых, по их мнению, следует избегать в 2025—2026 годах.

Первым в списке стал Jeep Grand Cherokee. Специалисты отмечают, что модель не соответствует своей цене и уступает конкурентам по экономичности и качеству езды. В качестве альтернативы эксперты советуют Honda Passport, который предлагает более плавный ход и лучший баланс стоимости и оснащения.

Также критику получил Jeep Compass из-за жесткой подвески, тесного салона и слабой динамики. Вместо этого рекомендуют Subaru Crosstrek с более просторным интерьером и системой полного привода X-Mode.

Среди премиальных моделей под сомнением оказался Alfa Romeo Tonale. Несмотря на 285 л.с. и наличие полного привода, эксперты считают, что салон выглядит слишком простым для сегмента «люкс», а уровень комфорта не соответствует статусу. Лучшей альтернативой назван BMW X1, который предлагает более современный интерьер и более сбалансированные характеристики.

Не очень высокие оценки получил и Mazda CX-90. По результатам опроса модель демонстрирует низкий уровень надежности, особенно в гибридной версии. В этом сегменте специалисты советуют обратить внимание на Toyota Highlander Hybrid, отличающийся емкостью, комфортом и стабильной репутацией бренда.

Также в списке нежелательных оказался GMC Terrain, который, по оценкам экспертов, ограниченно подходит для бездорожья. Альтернативой названа Subaru Forester Hybrid с гибридной силовой установкой и лучшими внедорожными возможностями.

Замыкает список Land Rover Defender. Хотя модель имеет просторный салон и узнаваемый дизайн, эксперты считают ее устаревшей на фоне конкурентов. В то же время рекомендуется BMW X5, который предлагает современные технологии, более высокий уровень комфорта и лучше управляемость.

