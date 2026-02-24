Samsung добавит Perplexity к Galaxy AI в Galaxy S26 24.02.2026, 00:18 — Технологии&Авто

Galaxy S26 получит нового ИИ-ассистента Perplexity

Samsung интегрирует ИИ-агента Perplexity в систему Galaxy AI в будущих флагманах серии Galaxy S26. Новый ассистент будет работать рядом с Bixby и Gemini и будет реагировать на голосовую команду Hey Plex.

Интеграция с приложениями

Perplexity сможет взаимодействовать со встроенными приложениями Samsung, включая Notes, Clock, Gallery, Reminder и Calendar. Также заявлена ​​поддержка сторонних программ, но их список компания пока не раскрыла.

Запустить помощника можно голосом или через физические элементы быстрого доступа. Samsung отмечают, что расширение Galaxy AI направлено на поддержку нескольких агентов искусственного интеллекта в пределах одной системы, где они работают вместе как единый интерфейс.

Анонс на Galaxy Unpacked

Ожидается, что более подробно об интеграции Perplexity расскажут на ближайшей презентации Galaxy Unpacked, где также могут представить обновление Bixby и другие функции новой оболочки.

Это не первое сотрудничество Samsung с Perplexity — на смартфонах с One UI 8.5 уже доступен обновленный ассистент Bixby с интегрированным искусственным интеллектом Perplexity.

