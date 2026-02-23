Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика) Сегодня 12:26 — Технологии&Авто

Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)

В январе украинцы приобрели почти 3,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 49%.

Далее следуют:

Электромобили — 29%

Гибридные — 15%;

Дизельные — 6%;

Авто с ГБО — 1%.

В то же время, эффективность автомобиля в условиях низких температур зависит не только от наличия полного привода, но и от технических особенностей конструкции. Об этом автоэксперт Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал GOBankingRates.

Если в приоритете беспроблемный запуск двигателя при температуре около -12 °C, бензиновые агрегаты значительно превосходят дизельные аналоги.

Эксперт отметил, что современные дизели могут справиться с холодом, однако работают они нестабильно до момента полного прогрева.

