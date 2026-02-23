Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)
В январе украинцы приобрели почти 3,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 49%.
Далее следуют:
Электромобили — 29%
Гибридные — 15%;
Дизельные — 6%;
Авто с ГБО — 1%.
В то же время, эффективность автомобиля в условиях низких температур зависит не только от наличия полного привода, но и от технических особенностей конструкции. Об этом автоэксперт Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал GOBankingRates.
Если в приоритете беспроблемный запуск двигателя при температуре около -12 °C, бензиновые агрегаты значительно превосходят дизельные аналоги.
Эксперт отметил, что современные дизели могут справиться с холодом, однако работают они нестабильно до момента полного прогрева.
Справка Finance.ua:
Ранее Finance.ua писал: сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Также в Украине вырос спрос на легковые автомобили, ввезенные из Китая. Так, в январе украинцы приобрели почти 1,4 тыс. таких автомобилей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
