0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)

Технологии&Авто
2
Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)
Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)
В январе украинцы приобрели почти 3,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 49%.
Далее следуют:
Электромобили — 29%
Гибридные — 15%;
Дизельные — 6%;
Авто с ГБО — 1%.
Какие подержанные авто выбирали украинцы в январе (инфографика)
В то же время, эффективность автомобиля в условиях низких температур зависит не только от наличия полного привода, но и от технических особенностей конструкции. Об этом автоэксперт Крис Пайл из компании JustAnswer рассказал GOBankingRates.
Если в приоритете беспроблемный запуск двигателя при температуре около -12 °C, бензиновые агрегаты значительно превосходят дизельные аналоги.
Эксперт отметил, что современные дизели могут справиться с холодом, однако работают они нестабильно до момента полного прогрева.

Справка Finance.ua:

Ранее Finance.ua писал: сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Также в Украине вырос спрос на легковые автомобили, ввезенные из Китая. Так, в январе украинцы приобрели почти 1,4 тыс. таких автомобилей, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems