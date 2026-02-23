0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые популярные мотоциклы в Украине

Технологии&Авто
90
Рынок мототехники в январе 2026 года остался устойчивым к сезонным колебаниям, подтверждая изменение подходов украинцев к использованию двухколесного транспорта.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
По словам специалистов, мотоцикл в Украине окончательно перестал быть предметом роскоши или хобби и стал средством первой необходимости.
За первый месяц года на внутреннем рынке было заключено 1859 сделок купли-продажи, что на 120% больше, чем в январе прошлого года. Импорт б/у мотоциклов составил 135 единиц, что на 42,6% меньше по сравнению с декабрем. Продажи новых мотоциклов достигли 1210 единиц — это на 5% больше, чем в январе 2025 года, но на 16% меньше декабрьских показателей.

Внутренний рынок

На внутреннем вторичном рынке отчетливо выделяются два направления. Во-первых, сохраняется высокая ликвидность классических японских мотоциклов от Honda (224 единицы), Yamaha (171), Suzuki (129) и Kawasaki (103). Эти бренды составляют основу качественной б/у техники, которая стабильно меняет владельцев независимо от сезона.
Названы самые популярные мотоциклы в Украине
Кроме того, на вторичном рынке активно растет присутствие китайских брендов. Мотоциклы Lifan (147), Musstang (63) и Spark (55) все чаще перепродаются внутри страны, что свидетельствует о насыщении рынка доступными бюджетными моделями.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems