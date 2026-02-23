Названы самые популярные мотоциклы в Украине Сегодня 09:44 — Технологии&Авто

Рынок мототехники в январе 2026 года остался устойчивым к сезонным колебаниям, подтверждая изменение подходов украинцев к использованию двухколесного транспорта.

По словам специалистов, мотоцикл в Украине окончательно перестал быть предметом роскоши или хобби и стал средством первой необходимости.

За первый месяц года на внутреннем рынке было заключено 1859 сделок купли-продажи, что на 120% больше, чем в январе прошлого года. Импорт б/у мотоциклов составил 135 единиц, что на 42,6% меньше по сравнению с декабрем. Продажи новых мотоциклов достигли 1210 единиц — это на 5% больше, чем в январе 2025 года, но на 16% меньше декабрьских показателей.

Внутренний рынок

На внутреннем вторичном рынке отчетливо выделяются два направления. Во-первых, сохраняется высокая ликвидность классических японских мотоциклов от Honda (224 единицы), Yamaha (171), Suzuki (129) и Kawasaki (103). Эти бренды составляют основу качественной б/у техники, которая стабильно меняет владельцев независимо от сезона.

Кроме того, на вторичном рынке активно растет присутствие китайских брендов. Мотоциклы Lifan (147), Musstang (63) и Spark (55) все чаще перепродаются внутри страны, что свидетельствует о насыщении рынка доступными бюджетными моделями.

