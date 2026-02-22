Microsoft готовит модели ИИ, которые заменят большинство офисных сотрудников Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

Microsoft готовится к автономности в ИИ

Microsoft стремится к «истинной самодостаточности» в области искусственного интеллекта, создавая собственные модели и сокращая зависимость от OpenAI. Такие модели позволят заменить некоторых сотрудников.

Об этом пишет Financial Times.

Автоматизация «белых воротничков»

«Работа белых воротничков, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектов или маркетолог — большинство этих задач будут полностью автоматизированы с помощью ИИ в течение следующих 12−18 месяцев», — сообщил Financial Times руководитель отдела искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман.

Читайте также Компания Humanoid представила ИИ-систему для управления целыми группами роботов

Он добавил, что в течение следующих двух-трех лет эти ИИ агенты смогут лучше координировать свою работу в рамках рабочих процессов крупных организаций.

ИИ-инструменты также смогут учиться и совершенствоваться со временем, а их действия будут все более автономными.

«Создание новой модели будет сродни созданию подкаста или написанию блога. Будет возможно разработать ИИ, которое будет отвечать вашим требованиям для каждой институциональной организации и человека на планете», — заявил Сулейман.

По его словам, еще одно направление деятельности Microsoft — применение ИИ в здравоохранении с целью создания «медицинского суперинтеллекта», где искусственный интеллект сможет помочь в решении проблем нехватки персонала и длительного ожидания в больницах.

В прошлом году компания представила диагностический инструмент на базе ИИ, который, по ее утверждению, может превосходить врачей в выполнении некоторых задач.

Представитель Microsoft отметил, что цель компании — создать «гуманистический суперинтеллект», то есть технологии искусственного интеллекта, остающиеся под контролем человека, в ответ на растущую обеспокоенность тем, что конкурирующие лаборатории ИИ спешат создать мощные технологии, которые не поддаются контролю со стороны своих создателей.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.