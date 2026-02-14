Из-за спроса на ИИ-дата-центры мировые продажи микрочипов могут достичь $1 трлн в 2026 году Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Печатная плата крупным планом с различными компонентами

В 2025 году компании по всему миру продали полупроводников на $791,7 млрд — это на 25,6% больше, чем годом ранее. Представители отрасли ожидают, что в 2026 сумма может подняться до $1 трлн на фоне многомиллиардных расходов техгигантов на дата-центры для искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Semiconductor Industry Association (SIA), которая представляет большинство американских производителей чипов.

Читайте также Microsoft представила собственный чип для ускорения ИИ детали (фото)

По оценке ассоциации, крупнейшим сегментом и одновременно лидером роста в 2025 году стали чипы для сложных вычислений: продажи подскочили на 39,9% и достигли $301,9 млрд.

В SIA упоминаются решения Nvidia, AMD и Intel, которые используются в серверных ускорителях и другой инфраструктуре для обучения и запуска ИИ-моделей.

Второе по объему направление — память. Ее цены, по оценке ассоциации, растут на фоне усилившегося дефицита из-за спроса со стороны ИИ-систем. Продажи чипов памяти в 2025 году увеличились на 34,8% - до $223,1 млрд.

Читайте также OpenAI ищет альтернативы чипам Nvidia

Президент и CEO SIA Джон Нойффер говорит, что во время поездки в Кремниевую долину слышал от руководителей разных компаний похожее мнение: никто не берется точно прогнозировать, каким будет темп развертывания ИИ-инфраструктуры за год, но ближайшие заказы у многих уже «заполнены под завязку».

Строительство ИИ-дата-центров поднимает спрос не на один тип микросхем.

Кроме вычислительных чипов такие площадки требуют больших объемов памяти и другой серверной электроники, поэтому рост продаж «расходится» сразу по нескольким категориям полупроводников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.