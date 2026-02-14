Из-за спроса на ИИ-дата-центры мировые продажи микрочипов могут достичь $1 трлн в 2026 году
В 2025 году компании по всему миру продали полупроводников на $791,7 млрд — это на 25,6% больше, чем годом ранее. Представители отрасли ожидают, что в 2026 сумма может подняться до $1 трлн на фоне многомиллиардных расходов техгигантов на дата-центры для искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Semiconductor Industry Association (SIA), которая представляет большинство американских производителей чипов.
По оценке ассоциации, крупнейшим сегментом и одновременно лидером роста в 2025 году стали чипы для сложных вычислений: продажи подскочили на 39,9% и достигли $301,9 млрд.
В SIA упоминаются решения Nvidia, AMD и Intel, которые используются в серверных ускорителях и другой инфраструктуре для обучения и запуска ИИ-моделей.
Второе по объему направление — память. Ее цены, по оценке ассоциации, растут на фоне усилившегося дефицита из-за спроса со стороны ИИ-систем. Продажи чипов памяти в 2025 году увеличились на 34,8% - до $223,1 млрд.
Президент и CEO SIA Джон Нойффер говорит, что во время поездки в Кремниевую долину слышал от руководителей разных компаний похожее мнение: никто не берется точно прогнозировать, каким будет темп развертывания ИИ-инфраструктуры за год, но ближайшие заказы у многих уже «заполнены под завязку».
Строительство ИИ-дата-центров поднимает спрос не на один тип микросхем.
Кроме вычислительных чипов такие площадки требуют больших объемов памяти и другой серверной электроники, поэтому рост продаж «расходится» сразу по нескольким категориям полупроводников.
