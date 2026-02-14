Рейтинг лучших авто 2026 (фото) Сегодня 01:15 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 10 лучших автомобилей в 2026 году, Фото: freepik

Обнародованный рейтинг 10 лучших автомобилей 2026 года по версии Consumer Reports стал приятной новостью для водителей, которые ценят безопасность, экономию топлива и современные технологии. Впервые у всех моделей из списка есть гибридные или полностью электрические версии. По оценке экспертов, такие авто скорее разгоняются, работают тише и расходуют меньше топлива, чем машины с бензиновыми двигателями.

Об этом пишет CBS News.

Лучший малолитражный автомобиль: Honda Civic

Honda Civic, которую давно хвалят за ее стоимость, входит в топ-10 по версии Consumer Reports. Автомобиль является самым доступным транспортным средством в списке Consumer Reports с базовой ценой 24 695 долларов.

Из трех моделей седанов Honda Civic от автопроизводителя, Consumer Reports назвал гибридную версию наилучшей. Она предлагает все преимущества моделей с бензиновым двигателем, а также лучшую топливную экономичность — 44 мили на галлон (mpg), а также превосходное ускорение — разгоняется от 0 до 60 миль/час за 7,5 секунды, согласно Consumer Reports.

Honda Civic — лучший малолитражный автомобиль 2026 года, Фото: Honda

Лучший среднеразмерный автомобиль: Toyota Camry

Toyota Camry, которая сейчас доступна исключительно в гибридной версии, также вошла в ТОП-10 по версии Consumer Reports. Эксперты отмечают ее практическое внутреннее пространство и удобное управление, а базовая цена модели составляет 29 100 долларов.

Автомобиль хорошо управляется, плавно едет и хорошо выглядит. Единственный минус — это низкое расположение передних и задних сидений, что может затруднять доступ некоторым пассажирам.

Лучший среднеразмерный автомобиль: Toyota Camry, Фото: Toyota

Лучший субкомпактный внедорожник: Subaru Crosstrek

Базовая цена Subaru Crosstrek составляет 26 995 долларов, модель доступна как в гибридной, так и в бензиновой версиях. Crosstrek — очень надежный автомобиль, поскольку обеспечивает безопасное управление и способен преодолевать легкие внедорожные маршруты. Кроме того, они экономны, и из них очень хорошо видна дорога.

Лучший субкомпактный внедорожник: Subaru Crosstrek, Фото: Subaru

Лучший компактный внедорожник: Subaru Forester

Еще один Subaru попал в топ-10 лучших автомобилей 2026 года — это Forester, стартовая цена которого составляет 29 995 долларов. В прошлом году компания представила гибридную версию модели, которая обеспечивает на 40% лучшую экономию топлива по сравнению с бензиновым аналогом. По данным Consumer Reports, Forester отличается превосходной обзорностью, комфортом, безопасностью и пространством в салоне, что делает его одним из самых привлекательных компактных внедорожников на рынке.

Лучший компактный внедорожник: Subaru Forester, Фото: Subaru

Лучший среднеразмерный внедорожник: Toyota Grand Highlander

Toyota Grand Highlander признана одним из лучших трехрядных внедорожников по версии Consumer Reports благодаря просторному салону и 18-дюймовым колесам, обеспечивающим плавную и комфортную езду. Автомобиль потребляет в среднем 35 миль на галлон, а базовая цена составляет 41 660 долларов.

Лучший среднеразмерный внедорожник: Toyota Grand Highlander, Фото: Toyota

Лучший компактный внедорожник класса люкс: Lexus NX

Lexus NX получил высокие оценки за качественный дизайн интерьера и комфорт, а Consumer Reports особо отметил его мягкие и удобные передние сиденья. Базовая цена автомобиля составляет 44 175 долларов и он доступен как в бензиновой версии, так и как обычный гибрид или гибрид с подзарядкой от сети. Гибридная модель сочетает мощный 304-сильный двигатель с топливной экономией и позволяет проехать до 37 миль исключительно на электроэнергии.

Лучший компактный внедорожник класса люкс: Lexus NX, Фото: Lexus

Лучший небольшой пикап: Ford Maverick

Ford Maverick, базовая цена которого составляет 28 145 долларов, привлекает внимание своей доступностью и экономичностью. Пикап доступен как в гибридной, так и в бензиновой версии, которые расходуют соответственно 37 и 23 mpg. Автомобиль способен буксировать до 4000 фунтов, а благодаря меньшей раме он более маневренный, что делает его удобным в городских условиях.

Лучший небольшой пикап: Ford Maverick, Фото: Ford

Лучший роскошный среднеразмерный внедорожник: BMW X5

BMW X5 вошел в топ-10 как один из лучших роскошных автомобилей благодаря удобным сиденьям и продуманному интерьеру. Автомобиль доступен как в бензиновой версии, так и в гибридной модели с запасом хода 63 километра исключительно на электротяге. Базовая цена X5 составляет 67 600 долларов, что делает его самым дорогим авто в топ-10.

Лучший роскошный среднеразмерный внедорожник: BMW X5, Фото: BMW

Лучший электромобиль: Tesla Model Y

Tesla Model Y, выпущенная в 2020 году, по версии Consumer Reports стала самым лучшим электромобилем в своем рейтинге. Автомобиль отличается высокой надежностью и интеграцией в сеть зарядных станций Supercharger. Базовая цена Model Y составляет 39 990 долларов.

Среди недостатков эксперты отмечают, что элементы управления в салоне могут отвлекать водителя, а функцию автономного управления следует использовать с осторожностью.

Лучший электромобиль: Tesla Model Y, Фото: Tesla

Лучший полноразмерный пикап: Ford F-150

Ford F-150, стоимость которого составляет 37 290 баксов, доступен как в бензиновой, так и в гибридной версиях. Говорят, что этот грузовик отличается надежностью, которая росла со временем: Среди любимых функций Consumer Reports — мониторы слепых зон и вспомогательные системы вождения, упрощающие движение задним ходом и подключение прицепа.

Лучший полноразмерный пикап: Ford F-150, Фото: Ford

