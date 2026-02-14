0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск передумал строить город на Марсе и решил перенести проект на Луну

Технологии&Авто
14
SpaceX планирует построить город на Луне
SpaceX планирует построить город на Луне
Компания SpaceX будет строить «самодостаточный город» на Луне, а не на Марсе, как планировали раньше.
Об этом сообщает гендиректор Илон Маск.

Почему проект переносится на Луну

Такое решение было принято, поскольку реализовать проект на Луне удастся менее чем за десять лет, а на Марсе понадобилось бы не менее 20 лет, пояснил Маск.
Однако компания планирует вернуться к строительству города на Марсе примерно через 5−7 лет.
Читайте также
Путешествовать на Марс можно только тогда, когда планеты выравниваются — это происходит каждые 26 месяцев, а само путешествие длится шесть месяцев.
В то же время, запускать полеты на Луну можно каждые десять дней, а путешествие длится два дня.
К 2050 году Маск планировал построить «самодостаточный город» на Марсе со стеклянными куполами, подземными тоннелями и полной инфраструктурой для жизни на планете.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems