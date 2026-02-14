Илон Маск передумал строить город на Марсе и решил перенести проект на Луну Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

SpaceX планирует построить город на Луне

Компания SpaceX будет строить «самодостаточный город» на Луне, а не на Марсе, как планировали раньше.

Об этом сообщает гендиректор Илон Маск.

Почему проект переносится на Луну

Такое решение было принято, поскольку реализовать проект на Луне удастся менее чем за десять лет, а на Марсе понадобилось бы не менее 20 лет, пояснил Маск.

Однако компания планирует вернуться к строительству города на Марсе примерно через 5−7 лет.

Путешествовать на Марс можно только тогда, когда планеты выравниваются — это происходит каждые 26 месяцев, а само путешествие длится шесть месяцев.

В то же время, запускать полеты на Луну можно каждые десять дней, а путешествие длится два дня.

К 2050 году Маск планировал построить «самодостаточный город» на Марсе со стеклянными куполами, подземными тоннелями и полной инфраструктурой для жизни на планете.

