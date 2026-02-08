Прибыль SpaceX в 2025 году достигла около $8 миллиардов Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

SpaceX заработала $8 млрд в 2025 году

Американская космическая компания SpaceX в прошлом году получила около 8 миллиардов долларов США прибыли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Основной источник дохода SpaceX — Starlink

По словам источников, новейшие ранее не публиковавшиеся финансовые показатели SpaceX дали некоторым банкам возможность оценить, что компания Илона Маска может привлечь более 50 миллиардов долларов США финансирования при оценке стоимости самой компании в более чем 1,5 триллиона долларов США.

По словам собеседников, основным источником дохода компании является система спутникового интернета Starlink, на которую приходится от 50 до 80% от общей выручки.

SpaceX приобрела частоты связи на сумму 19 миллиардов долларов США у компании EchoStar.

Также компания Маска в прошлом году расширила возможности Starlink, предлагая прямую связь с устройствами, в частности телефонами.

