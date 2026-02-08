0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыль SpaceX в 2025 году достигла около $8 миллиардов

Фондовый рынок
12
SpaceX заработала $8 млрд в 2025 году
SpaceX заработала $8 млрд в 2025 году
Американская космическая компания SpaceX в прошлом году получила около 8 миллиардов долларов США прибыли.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

Основной источник дохода SpaceX — Starlink

По словам источников, новейшие ранее не публиковавшиеся финансовые показатели SpaceX дали некоторым банкам возможность оценить, что компания Илона Маска может привлечь более 50 миллиардов долларов США финансирования при оценке стоимости самой компании в более чем 1,5 триллиона долларов США.
По словам собеседников, основным источником дохода компании является система спутникового интернета Starlink, на которую приходится от 50 до 80% от общей выручки.
SpaceX приобрела частоты связи на сумму 19 миллиардов долларов США у компании EchoStar.
Также компания Маска в прошлом году расширила возможности Starlink, предлагая прямую связь с устройствами, в частности телефонами.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems