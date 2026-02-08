Прибыль SpaceX в 2025 году достигла около $8 миллиардов
Американская космическая компания SpaceX в прошлом году получила около 8 миллиардов долларов США прибыли.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
Основной источник дохода SpaceX — Starlink
По словам источников, новейшие ранее не публиковавшиеся финансовые показатели SpaceX дали некоторым банкам возможность оценить, что компания Илона Маска может привлечь более 50 миллиардов долларов США финансирования при оценке стоимости самой компании в более чем 1,5 триллиона долларов США.
По словам собеседников, основным источником дохода компании является система спутникового интернета Starlink, на которую приходится от 50 до 80% от общей выручки.
SpaceX приобрела частоты связи на сумму 19 миллиардов долларов США у компании EchoStar.
Также компания Маска в прошлом году расширила возможности Starlink, предлагая прямую связь с устройствами, в частности телефонами.
Поделиться новостью
Также по теме
Прибыль SpaceX в 2025 году достигла около $8 миллиардов
Крюковский вагоностроительный завод показал новую модель вагонов (фото)
За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)
Флагман Samsung Galaxy получит уникальную систему распознавания лица
«Укрпочта» выпускает новую марку к 30-летию станции «Академик Вернадский»
Состояние Маска выросло до рекордных $852 млрд после слияния SpaceX и xAI