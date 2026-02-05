Флагман Samsung Galaxy получит уникальную систему распознавания лица Сегодня 23:22 — Фондовый рынок

Флагман Samsung Galaxy получит уникальную систему распознавания лица

В начале 2027 года ожидается выход Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, который, по словам инсайдеров, получит продвинутую систему распознавания лица Polar ID, превосходящую по качеству Face ID от Apple.

По данным Android Headlones , система будет полагаться на поляризованный свет вместо традиционного 3D-сканирования и примерно на 50% компактнее существующих решений, что позволит сохранить минималистичный дизайн с небольшим отверстием под селфи-камеру.

Принцип действия

При взгляде на смартфон система излучает инфракрасный свет, а специальный датчик одновременно фиксирует изображения и данные о поляризации. Благодаря этому система может отличать биологические ткани от неорганических материалов, а вся процедура занимает около 180 миллисекунд.

Разработка разрабатывается совместно с компанией Metalenz и, по информации источника, сможет функционировать даже сквозь солнцезащитные очки и медицинские маски. К тому же ее невозможно будет обмануть с помощью фотографии или 3D-маски лица.

Долгое время производители смартфонов сталкивались с компромиссом: высокая надежность биометрии обычно требовала массивной «челки» или сложного набора датчиков. Если информация подтвердится, Polar ID в Galaxy S27 Ultra не только превзойдет Face ID по точности, но и займет гораздо меньше места.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.