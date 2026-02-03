Маск объединил свои SpaceX и xAI: как оценили нового гиганта Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

Маск объявил об объединении своих двух ключевых компаний – SpaceX и xAI.

Американский бизнесмен Илон Маск объявил об объединении своих двух ключевых компаний — SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Совершенно акционное соглашение оценило новую объединенную структуру в 1,25 триллиона долларов, сделав ее одним из крупнейших корпоративных гигантов в мире.

Об этом пишет Bloomberg.

Условия сделки и оценка компаний

О приобретении xAI было сообщено в официальном заявлении на сайте SpaceX, подписанном самим Маском. По словам источников, SpaceX получила оценку в 1 триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов. Ожидается, что акции новой компании будут стоить около 526 долларов за штуку.

Маск объяснил, что слияние преследует цель создать «самый амбициозный вертикально интегрированный инновационный двигатель на Земле и за ее пределами», который объединит искусственный интеллект, ракетные технологии, спутниковый интернет, прямую мобильную связь и глобальную информационную платформу.

По его словам, в ближайшие два-три года самый экономичный способ масштабных вычислений ИИ может оказаться именно в космосе.

Объединение открывает новые возможности для финансирования амбициозных планов Маска. SpaceX, которая все еще рассматривает возможность первичного публичного размещения акций позже в этом году, может привлечь до 50 миллиардов долларов — рекордную сумму для IPO.

Растущие доходы от сети Starlink, которая насчитывает более 9 тысяч спутников, все больше опережают запусковые услуги и становятся ключевым источником капитала для дорогих проектов xAI.

