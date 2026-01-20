Маск требует компенсацию от OpenAI на $134 млрд 20.01.2026, 00:23 — Технологии&Авто

Иск Маска в отношении OpenAI касается ее сотрудничества с Microsoft

Американский мультимиллиардер Илон Маск подал в суд на Сэма Альтмана — основателя компании OpenAI, ставшей создателем ChatGPT.

Иск зарегистрирован в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния.

Выложенная в документе сумма претензий Маска к компаниям OpenAI и Microsoft достигает 134 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Именно Маск инвестировал в OpenAI как стартап

Компания OpenAI была основана Альтманом и Маском в 2015 году как некоммерческий исследовательский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ). В иске отмечается, что тогда Маск вложил в фирму 38 миллионов долларов или 60% ее первоначального капитала. Он помог нанять первых работников, наладить контакты и добавить проекту авторитет.

Впрочем, в 2018 году Маск вышел из Совета директоров OpenAI и стал развивать собственные проекты. Продуктом одного из таких проектов стал основанный на ИИ-технологиях чат-бот Grok, который стал доступен сперва в соцсети X, а теперь считается одним из главных конкурентов ChatGPT.

OpenAI без Маска стала сотрудничать с Microsoft

После ухода Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Позже компания вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов.

В иске отмечено, что сейчас OpenAI стоит около 500 млрд долларов. Маск называет это неправомерным доходом, полученным благодаря его инвестициям.

Прежде всего, в своем иске Маск отмечает, что OpenAI была основана именно как неприбыльная организация, поэтому ее выход на рынок с ChatGPT стал, по мнению Маска, неправомерной выгодой, поскольку компания изменила своим собственным устоям.

Так же, по данным Bloomberg , Маск фактически обвинил компанию-разработчика ChatGPT в обмане именно из-за отказа от некоммерческого статуса и партнерства с Microsoft. Поэтому он требует от OpenAI возместить ему от 65,6 до 109,43 млрд долларов, а от Microsoft — от 13,3 до 25,06 млрд соответственно. Сами эти расчеты по сумме возмещения предоставили представители Маска, говорится в сообщении Reuters.

В OpenAI и Microsoft не согласны с претензиями

Компания OpenAI назвала иск «безосновательным». Юрист компании Microsoft заявил, что претензии к корпорации, содержащие иск Маска, бездоказательны и просто вымышлены, сообщает Reuters

По данным юриста, обе компании уже присоединили к делу ходатайство о несогласии с позицией Маска, которое также поступило 16 января. Ожидается, что судебное разбирательство по делу начнется в конце апреля и будет продолжаться при участии присяжных.

Маск не впервые судится с OpenAI

Собственно, Илон Маск не впервые судится с судом против OpenAI. Первый такой иск от Маска пришел еще в марте 2024 года. Согласно тогдашним упрекам Маска, руководство стартапа сначала привлекло его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «во благо человечества», а впоследствии оно сосредоточилось на получении прибыли. Впоследствии Маск прибавил к своему иску и Microsoft как ответчика.

