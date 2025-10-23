Маск пообещал победить бедность с помощью армии роботов Сегодня 22:29 — Фондовый рынок

Маск пообещал победить бедность с помощью армии роботов

В ходе квартального отчета Илон Маск сосредоточился на будущем Tesla, а не на текущих продажах. Он заявил, что человекоподобные работы Optimus и сервис роботакси Cybercab смогут создать мир без бедности и с доступом к лучшей медицине.

Такая смена приоритетов разочаровала инвесторов, ожидавших прогнозов по поставкам электромобилей, информирует CNBC. Дело в том, что объемы выпуска машин сократились, а чистая прибыль компании упала на 37% до 1,37 миллиарда долларов.

В то же время полноценный квартальный отчет Tesla , опубликованный накануне, предоставил инвесторам поводы и для радости. К примеру, совокупный доход вырос на 12% до 28 миллиардов долларов, а доход от реализации электромобилей поднялся в годовом сравнении на 6% до 21,2 миллиарда долларов.

Как роботы и автопилот изменят мир, по версии Маска

Однако Илон Маск уделил минимум внимания текущим показателям компании, в частности, не озвучил прогноз по количеству отгруженных электромобилей в этом году. Аналитики ожидают, что динамика поставок будет отрицательной, что обеспокоило вкладчиков.

Глава Tesla переключил внимание на два перспективных направления: человекоподобных роботов Optimus и роботакси Cybercab, серийный выпуск которых должен начаться в следующем году.

Маск назвал распространение роботакси «шокирующей волной». Он отметил, что на дорогах уже есть миллионы электромобилей Tesla, которые могут стать полностью автономными благодаря обновлению программного обеспечения, и компания продолжает производить около двух миллионов таких машин ежегодно.

