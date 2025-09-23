0 800 307 555
Компания Маска показала быструю и экономичную модель искусственного интеллекта Grok 4 Fast

Технологии&Авто
8
Компания xAI, основанная Илоном Маском, анонсировала новую версию своей модели искусственного интеллекта — Grok 4 Fast. Модель позиционируется как более быстрая и экономичная альтернатива Grok 4.
Об этом сообщает Engadget.
Grok 4 Fast показывает такую ​​же точность, как и предшественник, но использует на 40% меньше вычислительных токенов.
Это снизило стоимость обработки запросов примерно на 98%, делая модель более доступной. Начальная цена работы с моделью — $0,20 за 1 млн токенов.
Модель заняла первое место в рейтинге LMArena для поисковых задач и восьмое место по качеству текстовых ответов, показав результаты, сопоставимые или лучше Grok 4.
Grok 4 Fast имеет инновационную архитектуру, объединяющую глубокий анализ и быстрые ответы. Модель поддерживает контекстное окно до 2 млн токенов и оптимизирована для работы с внешними инструментами, такими как выполнение кода или веб-поиск.
Теперь Grok 4 Fast доступна через платформы OpenRouter и Vercel AI Gateway, а также через API xAI для веб-приложений, iOS и Android.
По материалам:
ua.news
