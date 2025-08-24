Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу — Finance.ua

Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу
Мобильное приложение ChatGPT, запущенное в мае 2023 года, принесло $2 млрд глобальных расходов пользователей, что в 53 раза превышает доходы его ближайшего конкурента — Grok от компании xAI Илона Маска.
Такие данные приводит исследование аналитической платформы Appfigures, сообщает Android Headlines.
Доходы от ChatGPT
В этом году доходы от приложения ChatGPT уже превысили $1,35 млрд, что на 673% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для сравнения, совокупные расходы других популярных ИИ-приложений, таких как Claude, Copilot и Grok, в 30 раз меньше.
Средний ежемесячный доход от мобильного ChatGPT составляет около $193 млн. В США средний доход с одной загрузки — $10, что свидетельствует о высоком спросе на премиальные функции ИИ.
Общее количество загрузок ChatGPT превысило 690 млн, а их среднемесячный прирост вырос на 180% по сравнению с прошлым годом.
Больше всего загрузок зафиксировано в Индии. В этой связи на индийском рынке OpenAI запустила бюджетную подписку ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц.
США лидируют по объему расходов — 38% от общей суммы. Германия занимает второе место по расходам, но с существенно более низким показателем — 5,3%.
Указанные данные охватывают только расходы в мобильных магазинах приложений и не учитывают доходы от веб-подписок или лицензирования API, что может значительно увеличить общую сумму.
Успех ChatGPT на мобильном рынке стал предметом критики со стороны Илона Маска, заявившего, что Apple в AppStore искусственно удерживает приложение Grok от xAI на втором месте в категории ИИ-приложений.
Из-за этого заявления глава OpenAI Сэм Альтман обвинил Илона Маска в лицемерии.
