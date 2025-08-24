Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу — Finance.ua

Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Мобильное приложение ChatGPT в 53 раза перегнало Grok по доходу

Мобильное приложение ChatGPT, запущенное в мае 2023 года, принесло $2 млрд глобальных расходов пользователей, что в 53 раза превышает доходы его ближайшего конкурента — Grok от компании xAI Илона Маска.

Такие данные приводит исследование аналитической платформы Appfigures , сообщает Android Headlines

Доходы от ChatGPT

В этом году доходы от приложения ChatGPT уже превысили $1,35 млрд, что на 673% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, совокупные расходы других популярных ИИ-приложений, таких как Claude, Copilot и Grok, в 30 раз меньше.

Средний ежемесячный доход от мобильного ChatGPT составляет около $193 млн. В США средний доход с одной загрузки — $10, что свидетельствует о высоком спросе на премиальные функции ИИ.

Общее количество загрузок ChatGPT превысило 690 млн, а их среднемесячный прирост вырос на 180% по сравнению с прошлым годом.

Больше всего загрузок зафиксировано в Индии. В этой связи на индийском рынке OpenAI запустила бюджетную подписку ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц.

США лидируют по объему расходов — 38% от общей суммы. Германия занимает второе место по расходам, но с существенно более низким показателем — 5,3%.

Указанные данные охватывают только расходы в мобильных магазинах приложений и не учитывают доходы от веб-подписок или лицензирования API, что может значительно увеличить общую сумму.

Успех ChatGPT на мобильном рынке стал предметом критики со стороны Илона Маска, заявившего, что Apple в AppStore искусственно удерживает приложение Grok от xAI на втором месте в категории ИИ-приложений.

Из-за этого заявления глава OpenAI Сэм Альтман обвинил Илона Маска в лицемерии.

