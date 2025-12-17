Nvidia приобретет поставщика программного обеспечения для ИИ 17.12.2025, 00:20 — Технологии&Авто

Nvidia приобретет поставщика программного обеспечения для ИИ

Nvidia объявила о покупке компании SchedMD, разрабатывающей программное обеспечение для искусственного интеллекта, поскольку производитель микросхем хочет развивать открытые технологии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Разработчик микросхем завоевал репутацию благодаря быстрым микросхемам, но предлагает ряд собственных моделей искусственного интеллекта, от физических симуляций до беспилотных автомобилей, в виде программного обеспечения с открытым кодом, которое могут использовать исследователи и компании.

Читайте также Nvidia анонсирует новые открытые модели искусственного интеллекта

По данным агентства, собственное программное обеспечение CUDA, являющееся стандартом для большинства разработчиков, является основным преимуществом микросхем компании, что делает программное обеспечение ключевым для сохранения ее доминирующего положения в области искусственного интеллекта.

SchedMD предоставляет программное обеспечение, которое помогает планировать большие вычислительные задачи, которые могут занимать большую часть мощности серверов дата-центра.

Ее технология, которая называется Slurm, по словам аналитиков, открытая, что означает, что разработчики и компании могут получить к ней бесплатный доступ, а компания продает инженерную и техническую поддержку.

Читайте также NVIDIA инвестирует в Nokia 1 млрд долларов для развития искусственного интеллекта

Финансовые условия сделки не разглашаются. Nvidia заявила, что будет продолжать распространять программное обеспечение SchedMD на основе открытого кода.

В агентстве отметили, что ранее Nvidia представила новую серию моделей искусственного интеллекта с открытым кодом, которые, по ее словам, будут быстрее, дешевле и умнее предыдущих предложений, поскольку компания сталкивается с нарастающей волной конкурентных моделей с открытым кодом от китайских лабораторий искусственного интеллекта.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.