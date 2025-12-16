BYD увеличивает гарантию на аккумуляторы электрокаров, превосходя Tesla Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

Китайский автопроизводитель BYD делает значительный шаг для повышения доверия к своим электромобилям в Европе, объявив о значительном обновлении гарантийных условий, расширяя гарантийное покрытие аккумулятора до 8 лет или 250 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Эта новая политика значительно превосходит отраслевой стандарт и оказывает давление на конкурентов, таких как Tesla и Volkswagen, чтобы они следовали этому примеру.

Объявление было сделано через официальные каналы BYD Europe, подтверждая, что новые гарантийные условия применяются к линейке «автомобилей на новой энергии» (NEV) в регионе.

Ранее BYD предлагал гарантию, более соответствующую среднему показателю по отрасли, обычно около 8 лет или 160 000 км, с некоторыми вариациями, такими как 200 000 км на отдельных рынках. Это увеличение до 250 000 км является значительным увеличением пробега, эффективно ориентированного на водителей с большим пробегом, такси и водителей Uber, которые могут опасаться долгосрочной деградации.

Для контекста вот как новая гарантия BYD сравнивается с основными конкурентами в Европе:

BYD (новая): 8 лет/250 000 км;

Tesla (Model 3/Y RWD): 8 лет/160 000 км

Tesla (Long Range/Perf): 8 лет/192 000 км;

Volkswagen (ID. Series): 8 лет/160 000 км;

Hyundai/Kia: 8 лет/160 000 км.

По всей видимости, BYD теперь предлагает почти на 60% больше пробега, чем стандартная гарантия, предоставляемая Volkswagen и базовыми моделями Tesla. Даже в сравнении с гарантией Tesla Long Range, BYD предлагает дополнительные 58 000 км.

Этот шаг стал возможным благодаря уверенности BYD в своей технологии Blade Battery, которую интересно используют конкуренты, такие как Tesla, отмечает издание.

Blade Battery использует литий-железо-фосфатный (LFP) состав, известный своим более длительным сроком службы, чем никель-кобальт-марганцевые (NCM) элементы, традиционно используемые в электромобилях с большим запасом хода.

BYD часто утверждает, что Blade Battery может выдерживать более 3000 циклов зарядки, сохраняя при этом приемлемую емкость. Даже с учетом линейной деградации до 70% емкости за этот срок службы, 3000 циклов на транспортном средстве с дальностью пуска 400 км все равно приведут к примерно 1 миллиону километров общего срока службы. Таким образом, как отмечает издание, гарантия на 250 000 км остается достаточно консервативной для химического состава, даже если она агрессивна для рынка.

Это происходит на фоне того, что BYD продолжает агрессивно расширяться в Европе, выпустив недавно Sealion 7 и обновленные версии Seal и Atto 3.

