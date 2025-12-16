Автомобили из Китая: какие модели выбирают украинцы Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Автомобили из Китая: какие модели выбирают украинцы

За прошедший месяц украинцы приобрели 3 908 легковых автомобилей, ввезенных из Китая.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период ноября 2024 года.

Аналитики отмечают, что подавляющее большинство легковых автомобилей из КНР — электромобили. Их доля составляла 93% всех приобретенных авто китайского происхождения.

Из общего количества приобретенных автомобилей:

новых — 3 269 единиц (рост на 368%);

б/у — всего 639 единиц (рост на 415%).

Самые новые авто из Китая

BYD Leopard 3 — 385 ед; Volkswagen ID. Unyx — 298 ед; BYD Song Plus — 289 ед.; Zeekr 7X — 221 ед.; BYD Sea Lion 06 — 220 ед.

Самые популярные б/у авто из Китая.

Zeekr 001 — 87 ед; Zeekr 7X — 41 ед; MG ZS — 32 ед.; BYD Leopard 3 — 30 ед; BYD Yuan Plus — 29 ед.

спрос на электрокары китайского производства увеличился на 414%, что составляет 19% от всего спроса на электроавтомобили. Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз. Ранее мы сообщали , что за последний годна электрокары китайского производства, что составляет 19% от всего спроса на электроавтомобили. Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.