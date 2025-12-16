0 800 307 555
Автомобили из Китая: какие модели выбирают украинцы

Автомобили из Китая: какие модели выбирают украинцы
За прошедший месяц украинцы приобрели 3 908 легковых автомобилей, ввезенных из Китая.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период ноября 2024 года.
Аналитики отмечают, что подавляющее большинство легковых автомобилей из КНР — электромобили. Их доля составляла 93% всех приобретенных авто китайского происхождения.
Из общего количества приобретенных автомобилей:
  • новых — 3 269 единиц (рост на 368%);
  • б/у — всего 639 единиц (рост на 415%).

Самые новые авто из Китая

  1. BYD Leopard 3 — 385 ед;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 298 ед;
  3. BYD Song Plus — 289 ед.;
  4. Zeekr 7X — 221 ед.;
  5. BYD Sea Lion 06 — 220 ед.

Самые популярные б/у авто из Китая.

  1. Zeekr 001 — 87 ед;
  2. Zeekr 7X — 41 ед;
  3. MG ZS — 32 ед.;
  4. BYD Leopard 3 — 30 ед;
  5. BYD Yuan Plus — 29 ед.
Ранее мы сообщали, что за последний год спрос на электрокары китайского производства увеличился на 414%, что составляет 19% от всего спроса на электроавтомобили. Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
