Автомобили из Китая: какие модели выбирают украинцы
За прошедший месяц украинцы приобрели 3 908 легковых автомобилей, ввезенных из Китая.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Это в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период ноября 2024 года.
Аналитики отмечают, что подавляющее большинство легковых автомобилей из КНР — электромобили. Их доля составляла 93% всех приобретенных авто китайского происхождения.
Из общего количества приобретенных автомобилей:
- новых — 3 269 единиц (рост на 368%);
- б/у — всего 639 единиц (рост на 415%).
Самые новые авто из Китая
- BYD Leopard 3 — 385 ед;
- Volkswagen ID. Unyx — 298 ед;
- BYD Song Plus — 289 ед.;
- Zeekr 7X — 221 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
Самые популярные б/у авто из Китая.
- Zeekr 001 — 87 ед;
- Zeekr 7X — 41 ед;
- MG ZS — 32 ед.;
- BYD Leopard 3 — 30 ед;
- BYD Yuan Plus — 29 ед.
Ранее мы сообщали, что за последний год спрос на электрокары китайского производства увеличился на 414%, что составляет 19% от всего спроса на электроавтомобили. Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз.
