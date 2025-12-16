Meta закрыла приложение Facebook Messenger для Windows и Mac Сегодня 23:53 — Технологии&Авто

Meta официально прекратила поддержку десктопного приложения Facebook Messenger. Нативные версии для Mac и Windows больше недоступны, а пользователей перенаправляют на веб-версию сервиса через Facebook или Messenger.com.

Десктопный Messenger появился в начале пандемии COVID-19 как попытка предложить альтернативу популярным сервисам для общения и видеозвонков. Однако приложение так и не стало полноценным конкурентом бизнес-ориентированных платформ вроде Zoom — оно поддерживало меньшее количество участников видеозвонков, не имело функции демонстрации экрана и удобных ссылок для подключения.

Признаки сворачивания проекта были заметны задолго до официального объявления. В 2023 году Meta снова интегрировала Messenger непосредственно в приложение Facebook, уменьшая роль отдельного клиента. Параллельно компания неоднократно изменяла технологическую основу десктопной версии.

На Mac приложение сначала работало на Electron, впоследствии было переведено на React Native Desktop, а позже — на Catalyst, позволяющий переносить iPad-приложения на macOS. Этот подход вызвал критику как со стороны разработчиков, так и пользователей из-за сложности поддержки. На Windows Messenger в 2024 году превратили в веб-приложение.

Осенью Meta предупредила о закрытии десктопного Messenger до конца года и посоветовала пользователям сохранить историю чатов, установив PIN-код. Пользователи без аккаунта Facebook после закрытия могут использовать Messenger через Messenger.com без необходимости регистрации в соцсети.

