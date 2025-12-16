0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta закрыла приложение Facebook Messenger для Windows и Mac

Технологии&Авто
2
Meta официально прекратила поддержку десктопного приложения Facebook Messenger. Нативные версии для Mac и Windows больше недоступны, а пользователей перенаправляют на веб-версию сервиса через Facebook или Messenger.com.
Десктопный Messenger появился в начале пандемии COVID-19 как попытка предложить альтернативу популярным сервисам для общения и видеозвонков. Однако приложение так и не стало полноценным конкурентом бизнес-ориентированных платформ вроде Zoom — оно поддерживало меньшее количество участников видеозвонков, не имело функции демонстрации экрана и удобных ссылок для подключения.
Meta закрыла приложение Facebook Messenger для Windows и Mac
Признаки сворачивания проекта были заметны задолго до официального объявления. В 2023 году Meta снова интегрировала Messenger непосредственно в приложение Facebook, уменьшая роль отдельного клиента. Параллельно компания неоднократно изменяла технологическую основу десктопной версии.
На Mac приложение сначала работало на Electron, впоследствии было переведено на React Native Desktop, а позже — на Catalyst, позволяющий переносить iPad-приложения на macOS. Этот подход вызвал критику как со стороны разработчиков, так и пользователей из-за сложности поддержки. На Windows Messenger в 2024 году превратили в веб-приложение.
Осенью Meta предупредила о закрытии десктопного Messenger до конца года и посоветовала пользователям сохранить историю чатов, установив PIN-код. Пользователи без аккаунта Facebook после закрытия могут использовать Messenger через Messenger.com без необходимости регистрации в соцсети.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems